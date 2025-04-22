Диета без мучений: почему метод 4:3 работает лучше других

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прерывистое голодание продолжает набирать популярность — не только среди желающих сбросить вес, но и в научном сообществе. Одно из свежих исследований подтвердило: метод "пост 4:3" может быть весьма эффективным. И дело не только в килограммах.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Средиземноморская диета

Что такое пост 4:3

Суть метода проста: три дня в неделю (не подряд) человек сильно сокращает калории — на 80% от обычного рациона, а в остальные дни ест как обычно. Такой режим позволяет избежать постоянного чувства голода, снижает стресс для организма и при этом даёт результаты.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 165 взрослых с избыточным весом или ожирением.

Людей разделили на две группы:

Экспериментальная — придерживалась схемы поста 4:3.

— придерживалась схемы поста 4:3. Контрольная — соблюдала стандартную гипокалорийную диету (снижение калорий на 34,3%).

Обе группы получали поведенческую поддержку и рекомендации по физической активности (до 300 минут в неделю).

Результаты: кто похудел больше

Через 12 месяцев учёные зафиксировали:

У группы 4:3 снижение массы тела в среднем составило 7,6%, у контрольной — 5%.

Большинство участников из группы поста потеряли минимум 5% от начального веса.

В цифрах разница составила около 2,9 кг в пользу 4:3.

Хотя разница не драматичная, она устойчиво в пользу прерывистого поста. Особенно интересно, что обе группы получали одинаковую поддержку — значит, именно тип питания дал преимущество.

А как насчёт здоровья

Снижение веса — это хорошо. Но важно и то, что происходит внутри. Исследователи изучили кардиометаболические маркеры:

уровень глюкозы натощак,

артериальное давление,

уровень холестерина.

Во всех этих показателях была зафиксирована положительная динамика в обеих группах, но участники с диетой 4:3 продемонстрировали чуть лучшие результаты.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

