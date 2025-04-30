Когда не спасает ни жвачка, ни мята: как вернуть свежее дыхание

Неприятный запах изо рта может застать врасплох и испортить даже самое удачное впечатление. Хорошая новость: в большинстве случаев проблема решается, если уделить немного больше внимания гигиене полости рта.
По статистике, более 80% случаев неприятного запаха связаны с состоянием полости рта. Причина проста: остатки пищи, оставаясь между зубами и на языке, разлагаются под действием бактерий и выделяют летучие соединения серы — именно они дают тот самый "аромат". Дополнительные факторы — зубной налёт, камень, кариес и заболевания дёсен.
Вот несколько проверенных рекомендаций:
Чистите зубы после каждого приёма пищи
Очищайте язык
Пейте воду в течение дня
Посещайте стоматолога
Свежесть дыхания — это не только про мятную жвачку, а прежде всего про регулярную гигиену. Не забывайте о языке, увлажнении и визитах к специалисту. Иногда причина может быть глубже, и тогда без помощи врача не обойтись.
Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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