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Когда не спасает ни жвачка, ни мята: как вернуть свежее дыхание

1:35
Здоровье

Неприятный запах изо рта может застать врасплох и испортить даже самое удачное впечатление. Хорошая новость: в большинстве случаев проблема решается, если уделить немного больше внимания гигиене полости рта.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Откуда берётся запах

По статистике, более 80% случаев неприятного запаха связаны с состоянием полости рта. Причина проста: остатки пищи, оставаясь между зубами и на языке, разлагаются под действием бактерий и выделяют летучие соединения серы — именно они дают тот самый "аромат". Дополнительные факторы — зубной налёт, камень, кариес и заболевания дёсен.

Что делать

Вот несколько проверенных рекомендаций:

Чистите зубы после каждого приёма пищи

  • Используйте пасту с антисептическим эффектом и не забывайте про зубную нить.

Очищайте язык

  • Делать это нужно специальным скребком или силиконовой вставкой на щётке — не щетинками, чтобы не повредить поверхность языка.

Пейте воду в течение дня

  • Сухость во рту — частый спутник неприятного запаха.

Посещайте стоматолога

  • Если запах не уходит, причиной может быть кариес, пародонтит или проблемы вне ротовой полости — например, заболевания ЖКТ или носоглотки.

Свежесть дыхания — это не только про мятную жвачку, а прежде всего про регулярную гигиену. Не забывайте о языке, увлажнении и визитах к специалисту. Иногда причина может быть глубже, и тогда без помощи врача не обойтись.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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