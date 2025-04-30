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Сон в клочья: почему мозг будит нас среди ночи — и что с этим делать

1:40
Здоровье

Проснуться среди ночи — обычное дело: по данным Французского национального института сна, 70% взрослых испытывают это хотя бы раз за ночь. У женщин такие пробуждения случаются ещё чаще — порой более двух раз.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Важно понимать: речь идёт не о коротких сменах фаз сна, а о настоящих пробуждениях, когда человек может пролежать без сна несколько минут.

Что нарушает ночной сон

Один из главных виновников — стресс. По словам хронобиолога Дэмиена Давена из Университета Кана, нестабильная социально-политическая обстановка, тревожные новости и неопределённость усиливают внутреннее напряжение и мешают полноценно отдыхать.

С возрастом ситуация ухудшается: фазы сна становятся короче, сон фрагментируется. Но чаще всего виноваты внутренние причины:

  • Тревожные мысли.
  • Тревожность.
  • Ощущение незащищённости.

Как не просыпаться ночью

Специалисты советуют настроить режим и создать комфортную обстановку. Вот несколько простых шагов:

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  • Делайте регулярные физические упражнения.
  • Ужин должен быть лёгким.
  • Поддерживайте прохладную температуру в спальне.
  • Избегайте алкоголя, кофеина и сигарет перед сном.
  • Отложите все экраны минимум за 2 часа до сна.

Если ночные пробуждения стали постоянными, помогут практики расслабления — гипноз, йога, медитация и сердечная когерентность. А иногда не лишним будет и визит к психологу.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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