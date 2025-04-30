Сон в клочья: почему мозг будит нас среди ночи — и что с этим делать

Проснуться среди ночи — обычное дело: по данным Французского национального института сна, 70% взрослых испытывают это хотя бы раз за ночь. У женщин такие пробуждения случаются ещё чаще — порой более двух раз.
Важно понимать: речь идёт не о коротких сменах фаз сна, а о настоящих пробуждениях, когда человек может пролежать без сна несколько минут.
Один из главных виновников — стресс. По словам хронобиолога Дэмиена Давена из Университета Кана, нестабильная социально-политическая обстановка, тревожные новости и неопределённость усиливают внутреннее напряжение и мешают полноценно отдыхать.
С возрастом ситуация ухудшается: фазы сна становятся короче, сон фрагментируется. Но чаще всего виноваты внутренние причины:
Специалисты советуют настроить режим и создать комфортную обстановку. Вот несколько простых шагов:
Если ночные пробуждения стали постоянными, помогут практики расслабления — гипноз, йога, медитация и сердечная когерентность. А иногда не лишним будет и визит к психологу.
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