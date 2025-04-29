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Завтрак или ужин: какой приём пищи можно пропускать без вреда

1:54
Здоровье

Периодическое голодание обещает стройность, энергию и даже защиту от болезней. Но когда именно стоит отказываться от еды — утром или вечером?

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Что говорят исследования

Метод 16/8 (16 часов без еды и 8 часов на приём пищи) стал особенно популярным. В рамках него чаще всего люди пропускают завтрак. Но это может быть опасно.

Учёные из Университета Теннесси в течение 15 лет наблюдали за 24 тысячами взрослых американцев. Те, кто регулярно не завтракал, на 30% чаще сталкивались с проблемами сердца, включая инфаркты.

А вот исследование Немецкого института питания показало: отказ от ужина даёт более мягкую реакцию организма — уровень глюкозы в крови у таких участников был ниже на 18%. У тех, кто пропускал завтрак — наоборот, выше на 33%. Это значит, что утренний приём пищи помогает лучше контролировать сахар в крови.

Что говорят эксперты

Доктор Ольга Рамич, автор одного из исследований, отмечает, что дело не только в биологии, но и в образе жизни:

"Многим проще не завтракать, чем отказаться от ужина — мешает работа и вечерние встречи", — объясняет она.

Поэтому оптимальным решением может быть компромисс: перенести завтрак чуть позже, а ужинать пораньше.

Прерывистое голодание — это не только 16/8

Есть и другие форматы:

  • 5:2 — пять дней едим как обычно, два дня снижаем калории.
  • Ешь-Хоть-Ешь — полное голодание на 24 часа один-два раза в неделю.

Независимо от варианта, исследования подтверждают: интервальное голодание помогает снижать вес, а также, возможно, снижает риск болезни Альцгеймера.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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