Завтрак или ужин: какой приём пищи можно пропускать без вреда

Периодическое голодание обещает стройность, энергию и даже защиту от болезней. Но когда именно стоит отказываться от еды — утром или вечером?
Метод 16/8 (16 часов без еды и 8 часов на приём пищи) стал особенно популярным. В рамках него чаще всего люди пропускают завтрак. Но это может быть опасно.
Учёные из Университета Теннесси в течение 15 лет наблюдали за 24 тысячами взрослых американцев. Те, кто регулярно не завтракал, на 30% чаще сталкивались с проблемами сердца, включая инфаркты.
А вот исследование Немецкого института питания показало: отказ от ужина даёт более мягкую реакцию организма — уровень глюкозы в крови у таких участников был ниже на 18%. У тех, кто пропускал завтрак — наоборот, выше на 33%. Это значит, что утренний приём пищи помогает лучше контролировать сахар в крови.
Доктор Ольга Рамич, автор одного из исследований, отмечает, что дело не только в биологии, но и в образе жизни:
"Многим проще не завтракать, чем отказаться от ужина — мешает работа и вечерние встречи", — объясняет она.
Поэтому оптимальным решением может быть компромисс: перенести завтрак чуть позже, а ужинать пораньше.
Есть и другие форматы:
Независимо от варианта, исследования подтверждают: интервальное голодание помогает снижать вес, а также, возможно, снижает риск болезни Альцгеймера.
За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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