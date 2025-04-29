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Осторожно с дозой: это масло при избытке может стать фактором воспаления и роста опухолей

1:38
Здоровье

Привычка жарить еду на растительном масле может оказаться опаснее, чем казалось. Исследование Weill Cornell Medicine выявило связь между линолевой кислотой, содержащейся в маслах из семян, орехов и других растительных источников, и развитием наиболее агрессивной формы рака груди.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Почему это важно

Линолевая кислота — это омега-6 жирная кислота, которая в высоких дозах может стимулировать рост клеток трижды негативного рака груди. Эта форма особенно опасна: она распространяется быстро, хуже поддаётся лечению и имеет более низкий уровень выживаемости — около 77% против 90% при других типах.

"Теперь мы знаем, что линолевая кислота стимулирует рост раковых клеток весьма специфическим образом", — говорит доктор Джон Бленнис, автор исследования.

Но это не повод паниковать

Учёные подчёркивают: полностью отказываться от растительных масел не нужно. Главное — умеренность и баланс, особенно для женщин из групп риска. Проблема не в самих маслах, а в нарушении соотношения омега-6 и омега-3 в рационе.

"Мы получаем слишком много омега-6 и слишком мало омега-3 — это может способствовать воспалительным процессам в организме", — объясняет нутрициолог Стефани Шифф.

Что делать

Сокращайте потребление кукурузного, соевого и подсолнечного масел. Вместо этого чаще используйте оливковое масло, ешьте жирную рыбу и льняные семена — это поможет выровнять баланс жирных кислот.

Уточнения

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты органические соединения, относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-6 позиции, то есть между шестым и седьмым атомами углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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