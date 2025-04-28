Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы регулярно зеваете днём, с трудом концентрируетесь без третьей чашки кофе или боретесь с желанием прилечь после обеда, это может быть вовсе не невинная усталость, а серьёзный сигнал организма. Согласно данным Американской академии медицины сна (AASM), хроническая дневная сонливость может не только снижать качество жизни, но и представлять прямую угрозу здоровью.

Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зевающая девушка

Почему зевание — это не просто скука

"Полностью отдохнувший человек не уснёт на совещании — каким бы скучным оно ни было", — подчёркивает Кристен Кнутсон из медицинской школы Файнберга.

Сонливость может быть симптомом скрытых нарушений сна и других состояний. Человек может думать, что всё под контролем, но при тестах на память, реакцию и координацию выявляется обратное — мозг работает с ошибками.

Микросны — тихая угроза

Иногда мозг "уходит" в короткие периоды сна длительностью 2-10 секунд, даже если человек бодрствует. Такие микросны особенно опасны за рулём или на работе, где требуется повышенная концентрация. По статистике, около 100 000 ДТП ежегодно связаны с усталостью водителей.

Как понять, что проблема уже серьёзная

Один из способов — шкала сонливости Эпворта. В ней оценивается вероятность того, что вы заснёте в разных повседневных ситуациях — например, во время чтения, просмотра телевизора или в пробке. Баллы выше 10 уже требуют консультации со специалистом.

Что может вызывать постоянную сонливость

Недосып (менее 7-8 часов в сутки).

Апноэ сна, бессонница, синдром беспокойных ног.

Хронические болезни и приём некоторых препаратов.

Неправильная гигиена сна (шум, свет, неподходящая температура).

Алкоголь, марихуана и переизбыток кофеина.

Важно не только высыпаться, но и создавать условия для качественного сна — физическая активность, тишина, тёмная и комфортная комната.

Если вы замечаете, что сонливость мешает вам жить — это не просто усталость. Это может быть симптом, за которым скрываются серьёзные нарушения. И самое время перестать зевать и пойти к врачу.

Уточнения

Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.

