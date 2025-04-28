Всё время зеваешь? Возможно, это не усталость, а тревожный симптом

Если вы регулярно зеваете днём, с трудом концентрируетесь без третьей чашки кофе или боретесь с желанием прилечь после обеда, это может быть вовсе не невинная усталость, а серьёзный сигнал организма. Согласно данным Американской академии медицины сна (AASM), хроническая дневная сонливость может не только снижать качество жизни, но и представлять прямую угрозу здоровью.
"Полностью отдохнувший человек не уснёт на совещании — каким бы скучным оно ни было", — подчёркивает Кристен Кнутсон из медицинской школы Файнберга.
Сонливость может быть симптомом скрытых нарушений сна и других состояний. Человек может думать, что всё под контролем, но при тестах на память, реакцию и координацию выявляется обратное — мозг работает с ошибками.
Иногда мозг "уходит" в короткие периоды сна длительностью 2-10 секунд, даже если человек бодрствует. Такие микросны особенно опасны за рулём или на работе, где требуется повышенная концентрация. По статистике, около 100 000 ДТП ежегодно связаны с усталостью водителей.
Один из способов — шкала сонливости Эпворта. В ней оценивается вероятность того, что вы заснёте в разных повседневных ситуациях — например, во время чтения, просмотра телевизора или в пробке. Баллы выше 10 уже требуют консультации со специалистом.
Важно не только высыпаться, но и создавать условия для качественного сна — физическая активность, тишина, тёмная и комфортная комната.
Если вы замечаете, что сонливость мешает вам жить — это не просто усталость. Это может быть симптом, за которым скрываются серьёзные нарушения. И самое время перестать зевать и пойти к врачу.
Зево́та - рефлекс продолжительностью 4-7 секунд, который характеризуется длительной инспираторной фазой с постепенным открытием рта, за которой следует короткая кульминация с растяжением мышц и быстрая экспираторная фаза с расслаблением мышц.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?