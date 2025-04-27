Плесень на хлебе: можно ли просто отрезать и есть дальше

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кусочек хлеба с подозрительным пятнышком или фрукт с пушистым налётом — кажется, можно срезать и спасти остальное. Но на самом деле это опасная иллюзия. Даже если плесень видна только снаружи, весь продукт может быть заражён.

Фото: freepik is licensed under public domain ржаной хлеб

Почему срезать плесень — плохая идея

Плесень — это не просто неприятное пятно на поверхности. Это грибок, который пускает нити (гифы) глубоко внутрь продукта. Глазом мы видим лишь вершину айсберга, тогда как настоящая угроза может быть внутри.

Грибы размножаются спорами, которые разносятся воздухом и могут оседать на продуктах. При благоприятной температуре и влажности они быстро прорастают, а некоторые виды вырабатывают микотоксины — опасные токсины, влияющие на здоровье человека.

Среди них

Афлатоксины: могут поражать печень.

могут поражать печень. Фумонизины: связаны с проблемами ЖКТ.

связаны с проблемами ЖКТ. Трихотецены: вызывают тошноту и диарею.

Какие продукты особенно уязвимы

Наибольший риск представляют:

Хлеб и выпечка.

Мягкие сыры и творог.

Йогурты.

Орехи.

Фрукты и овощи с тонкой кожурой.

Если плесень появилась хотя бы на одной части продукта — выбрасывайте всё без сожалений. Особенно это важно, если продукт хранился долго или в условиях повышенной влажности.

Когда можно не паниковать

Есть исключения. Некоторые твёрдые сыры (например, пармезан) можно аккуратно очистить от плесени, отступив минимум на 2-3 см от края поражения. Но только если сыр не мягкий и был правильно хранился.

Вывод

Не рискуйте здоровьем ради жалости к продуктам. Плесень может быть опасна, даже если её видно лишь на поверхности. Безопаснее выбросить сомнительную еду, чем потом лечиться от пищевого отравления или чего хуже.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

