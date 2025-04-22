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Удивительно: эти мелочи из прошлого — признак отличной памяти

2:32
Здоровье

После 60 лет мы часто начинаем сомневаться в своей памяти. Однако некоторые мелкие, на первый взгляд, детали из повседневной жизни могут быть неожиданными индикаторами отличной когнитивной формы.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Испанская газета La Razón составила список из девяти воспоминаний, которые могут свидетельствовать о том, что ваша память работает на высоте.

Если вы узнали себя хотя бы в нескольких из этих пунктов, — особенно если вы старше 60, — значит, у вас всё отлично с памятью!

9 признаков хорошей памяти:

  1. Вы помните старые телефонные номера. Если в голове всё ещё крутятся номера вашего первого телефона или телефонов близких, которых уже давно не набирали — это признак сильной долговременной памяти.

  2. Вы помните имена друзей из детства. Особенно тех, с кем не общались десятилетиями — такие воспоминания цепляются за глубинные участки памяти.

  3. Вы можете мысленно воспроизвести планировку своей детской комнаты. Расположение мебели, где стоял письменный стол или любимая игрушка — всё это остаётся в памяти надолго.

  4. Вы знаете наизусть слова старых песен. Музыка плотно связана с эмоциями, и мозг часто сохраняет её в деталях, даже если вы не слышали её годами.

  5. Вы помните адрес своего первого дома. Такие данные часто забываются, но если они до сих пор всплывают в памяти — это хороший знак.

  6. Вы можете вспомнить старые хобби. Если вы не занимались каким-либо занятием десятилетиями, но всё ещё помните, как это делается — значит, ваша процедурная память в отличной форме.

  7. Вы рассказываете старые анекдоты так же, как в первый раз. Если сохраняется структура, интонация и точная формулировка — это свидетельство крепкой повествовательной памяти.

  8. Вы помните дни рождения старых друзей. Цифры и даты быстро выветриваются, но если вы их держите в голове — это похвально.

  9. Вы вспоминаете мелочи, которые никто другой не помнит. Порой мозг сохраняет бессмысленные, но отчётливые детали — возможно, потому что они вызвали сильную эмоцию или были связаны с чем-то важным.

Память — это не только способность вспоминать события. Это также свидетельство активности и гибкости вашего мозга. Так что если вы узнали себя в этих пунктах — не сомневайтесь: ваша память в порядке.

Уточнения

Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio «знание») — психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование психических процессов.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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