Удивительно: эти мелочи из прошлого — признак отличной памяти

После 60 лет мы часто начинаем сомневаться в своей памяти. Однако некоторые мелкие, на первый взгляд, детали из повседневной жизни могут быть неожиданными индикаторами отличной когнитивной формы.
Испанская газета La Razón составила список из девяти воспоминаний, которые могут свидетельствовать о том, что ваша память работает на высоте.
Если вы узнали себя хотя бы в нескольких из этих пунктов, — особенно если вы старше 60, — значит, у вас всё отлично с памятью!
Вы помните старые телефонные номера. Если в голове всё ещё крутятся номера вашего первого телефона или телефонов близких, которых уже давно не набирали — это признак сильной долговременной памяти.
Вы помните имена друзей из детства. Особенно тех, с кем не общались десятилетиями — такие воспоминания цепляются за глубинные участки памяти.
Вы можете мысленно воспроизвести планировку своей детской комнаты. Расположение мебели, где стоял письменный стол или любимая игрушка — всё это остаётся в памяти надолго.
Вы знаете наизусть слова старых песен. Музыка плотно связана с эмоциями, и мозг часто сохраняет её в деталях, даже если вы не слышали её годами.
Вы помните адрес своего первого дома. Такие данные часто забываются, но если они до сих пор всплывают в памяти — это хороший знак.
Вы можете вспомнить старые хобби. Если вы не занимались каким-либо занятием десятилетиями, но всё ещё помните, как это делается — значит, ваша процедурная память в отличной форме.
Вы рассказываете старые анекдоты так же, как в первый раз. Если сохраняется структура, интонация и точная формулировка — это свидетельство крепкой повествовательной памяти.
Вы помните дни рождения старых друзей. Цифры и даты быстро выветриваются, но если вы их держите в голове — это похвально.
Вы вспоминаете мелочи, которые никто другой не помнит. Порой мозг сохраняет бессмысленные, но отчётливые детали — возможно, потому что они вызвали сильную эмоцию или были связаны с чем-то важным.
Память — это не только способность вспоминать события. Это также свидетельство активности и гибкости вашего мозга. Так что если вы узнали себя в этих пунктах — не сомневайтесь: ваша память в порядке.
Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio «знание») — психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование психических процессов.
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