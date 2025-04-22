Удивительно: эти мелочи из прошлого — признак отличной памяти

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 60 лет мы часто начинаем сомневаться в своей памяти. Однако некоторые мелкие, на первый взгляд, детали из повседневной жизни могут быть неожиданными индикаторами отличной когнитивной формы.

Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нейросеть

Испанская газета La Razón составила список из девяти воспоминаний, которые могут свидетельствовать о том, что ваша память работает на высоте.

Если вы узнали себя хотя бы в нескольких из этих пунктов, — особенно если вы старше 60, — значит, у вас всё отлично с памятью!

9 признаков хорошей памяти:

Вы помните старые телефонные номера. Если в голове всё ещё крутятся номера вашего первого телефона или телефонов близких, которых уже давно не набирали — это признак сильной долговременной памяти. Вы помните имена друзей из детства. Особенно тех, с кем не общались десятилетиями — такие воспоминания цепляются за глубинные участки памяти. Вы можете мысленно воспроизвести планировку своей детской комнаты. Расположение мебели, где стоял письменный стол или любимая игрушка — всё это остаётся в памяти надолго. Вы знаете наизусть слова старых песен. Музыка плотно связана с эмоциями, и мозг часто сохраняет её в деталях, даже если вы не слышали её годами. Вы помните адрес своего первого дома. Такие данные часто забываются, но если они до сих пор всплывают в памяти — это хороший знак. Вы можете вспомнить старые хобби. Если вы не занимались каким-либо занятием десятилетиями, но всё ещё помните, как это делается — значит, ваша процедурная память в отличной форме. Вы рассказываете старые анекдоты так же, как в первый раз. Если сохраняется структура, интонация и точная формулировка — это свидетельство крепкой повествовательной памяти. Вы помните дни рождения старых друзей. Цифры и даты быстро выветриваются, но если вы их держите в голове — это похвально. Вы вспоминаете мелочи, которые никто другой не помнит. Порой мозг сохраняет бессмысленные, но отчётливые детали — возможно, потому что они вызвали сильную эмоцию или были связаны с чем-то важным.

Память — это не только способность вспоминать события. Это также свидетельство активности и гибкости вашего мозга. Так что если вы узнали себя в этих пунктах — не сомневайтесь: ваша память в порядке.

Уточнения

Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio «знание») — психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование психических процессов.

