Почему снимать обувь дома — это не просто вежливость, а необходимость

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня всё больше специалистов говорят: снимать обувь при входе — это не прихоть, а мера, способная уберечь вас от массы серьёзных проблем. Причём не только эстетических или гигиенических — речь идёт о бактериях, токсичных веществах и аллергенаx, которые мы буквально заносим в дом на подошвах.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Обувь

Что таится под вашими ногами

Каждый день наши ботинки и кроссовки проходят по туалетам, больничным коридорам, городским улицам, газонам, обработанным пестицидами. Исследование Университета Аризоны показало: 96% подошв содержат бактерии группы кишечной палочки, 27% из них — опасный штамм E. coli, способный вызывать тяжёлые инфекции, включая потенциально смертельную гемолитико-уремическую синдром.

Помимо E. coli, учёные находили на обуви Clostridium difficile (причина острой диареи), Staphylococcus aureus и даже штаммы, устойчивые к антибиотикам (MRSA), вызывающие глубокие кожные воспаления и сепсис.

Токсичная грязь под видом пыли

И это ещё не всё. Обувь собирает пестициды, гербициды, тяжёлые металлы и даже канцерогенные соединения, содержащиеся в асфальтовых покрытиях. Эти вещества оседают в домашней пыли, иногда в десятки раз превышая уличные концентрации. Особенно страдают дети и домашние животные — они ближе к полу, чаще касаются поверхности руками, лапами, а потом и ртом.

Особую тревогу вызывает свинец - тяжёлый металл, способный вызывать когнитивные нарушения у детей. Его источником часто становится городская пыль, особенно в старых районах с интенсивным движением.

Аллергии, которых можно избежать

Пыльца, плесень, споры грибков — всё это также цепляется к обуви. В результате люди с аллергиями и астмой страдают даже в своих квартирах, считая, что причина кроется в плохой экологии или воздухе. А причина — у порога, в тех самых кроссовках, которые никто не снимает.

Поставьте у входа корзину, полку, предложите гостям одноразовые тапочки. В этом нет ничего "неудобного" — особенно если подумать, сколько микробов и токсинов мы тем самым оставляем за дверью.

Сделайте привычку разуваться ритуалом, как мыть руки. Это такая же забота — о себе, о своих близких, о детях, которые ползают по полу, и о питомцах, которые потом лижут свои лапы.

Уточнения



Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

