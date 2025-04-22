Розмарин: ароматная приправа с мощными целебными свойствами

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы наверняка не раз добавляли розмарин в мясо, картофель или соус — просто для вкуса. Но мало кто задумывается, что эта ароматная средиземноморская трава — не просто приправа, а настоящий природный "лекарь", заслуживающий куда большего внимания.

Фото: flickr.com by Antonio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розмарин

Согласно недавней публикации EatingWell, розмарин обладает массой полезных свойств для организма. И это повод присмотреться к нему повнимательнее — не только на кухне.

Почему розмарин полезен для здоровья

Современные исследования всё чаще указывают на мощные противовоспалительные свойства розмарина. Особенно ценится содержащийся в нём карнозоловый кислотный компонент - природное соединение, которое помогает снижать уровень окислительного стресса в организме. А ведь именно он считается одной из причин хронических воспалительных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и некоторые формы рака.

Но и это ещё не всё. В розмарине много антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему и защищают клетки от разрушения. Некоторые научные данные даже указывают, что эта трава способствует улучшению памяти и работы мозга, активизируя приток крови к мозгу.

Как легко добавить розмарин в рацион

Использовать розмарин в повседневной кухне проще простого. Он отлично сочетается с:

мясом (особенно бараниной или курицей),

запечёнными овощами,

картофельными блюдами,

домашними соусами и подливками.

Достаточно пары веточек — слишком много не нужно, чтобы вкус не перебил остальные ингредиенты.

Также розмарин можно настоять на оливковом масле - такая ароматная заправка идеально подойдёт к салатам и овощам.

А вечером розмарин может превратиться в успокаивающий чай: просто заварите щепотку сушёных листьев в горячей воде. Такой напиток не только улучшает пищеварение, но и обладает мягким расслабляющим эффектом. А ещё помогает справиться с симптомами простуды.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).



