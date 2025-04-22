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Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин

1:58
Здоровье

Здоровое сердце начинается с тарелки — об этом напоминают кардиологи по всему миру. Сбалансированное питание помогает не только снизить уровень холестерина и артериального давления, но и предотвратить ожирение и его последствия. И среди всех полезных продуктов один фрукт выделяется особенно - банан.

Правильное питание
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Правильное питание

Чем банан полезен для сердца

Холестерин и высокое давление — главные враги сосудов. Они провоцируют отложения на стенках артерий, ухудшают кровоток и могут привести к инсульту или инфаркту. Повышенное давление нагружает сердце, мозг и почки, а избыточный вес усиливает риски в разы. Поэтому врачи советуют включать в рацион продукты, поддерживающие сердечно-сосудистую систему — и банан в этом списке занимает первое место.

Почему именно банан

Бананы богаты калием — минералом, который помогает снижать давление и сохранять здоровье сердца. Исследования показали, что всего два банана в день могут существенно снизить показатели тонометра. Помимо этого, бананы содержат растворимую клетчатку, которая препятствует всасыванию "плохого" холестерина.

Идеальное время — около 11 утра. Вместо сладкого перекуса или переработанных снеков съешьте банан: он насытит, стабилизирует уровень сахара и даст заряд энергии.

Польза не только для сосудов

Бананы низкокалорийны, но содержат важные витамины и минералы — B6, C, марганец. Они:

  • улучшают пищеварение и предотвращают запоры;

  • поддерживают здоровье костей;

  • помогают регулировать уровень сахара в крови;

  • способствуют выработке серотонина — гормона радости.

Но важно помнить: несмотря на пользу, бананы — источник природных сахаров. Людям с диабетом или на низкоуглеводной диете стоит соблюдать умеренность.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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