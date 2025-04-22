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Никаких мазей и уколов: названа мощная поддержка для больных суставов

1:51
Здоровье

Когда колено болит, даже простая прогулка может превратиться в испытание. Хорошая новость в том, что поддержать здоровье суставов можно… на кухне. Обычный брокколи способен сыграть заметную роль в борьбе с воспалением и разрушением хрящей — и это не сказка, а результат реальных исследований.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Почему колени болят

Чаще всего причиной становится остеоартрит — хроническое воспаление, при котором хрящевая ткань постепенно разрушается. Это сопровождается болью, ограничением подвижности и дискомфортом. Но существует природное вещество, которое помогает замедлить этот процесс.

Как помогает брокколи

Главный активный компонент брокколи — сульфорафан. Он обладает противовоспалительным действием и способен блокировать ферменты, разрушающие хрящи. В одном британском исследовании выяснили: у тех, кто регулярно ел брокколи, состояние коленных суставов ухудшалось медленнее.

Это делает брокколи не просто полезным овощем, а настоящим союзником в профилактике возрастных изменений и хронических воспалений.

Как правильно употреблять

Чтобы сохранить максимальную пользу, брокколи стоит готовить на пару или слегка тушить. Длительная варка и микроволновка разрушают ценные вещества. Ещё лучше — добавлять свежий брокколи в салаты или смузи.

Можно сдобрить его оливковым маслом - оно тоже обладает мягким противовоспалительным эффектом.

Важно помнить

Брокколи — не лекарство, а полезная добавка. Он не заменит консультации с врачом, физиотерапию или грамотное лечение. Но как часть здорового рациона и образа жизни — отличное решение для тех, кто хочет заботиться о своих суставах.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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