Средиземноморский секрет: одна ложка — и сахар под контролем

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пить оливковое масло может показаться странной идеей, но всё больше исследований подтверждают: этот продукт способен не только поддерживать здоровье сердца, но и помогать контролировать уровень сахара в крови. Всё дело в его уникальном составе — мононенасыщенных жирах и антиоксидантах. Особенно важно, что речь идёт именно о качественном оливковом масле первого отжима.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Почему оливковое масло влияет на уровень сахара

Главный секрет — в содержании полифенолов, обладающих выраженными противовоспалительными свойствами. Они повышают чувствительность клеток к инсулину — гормону, регулирующему уровень глюкозы в крови. Регулярное употребление масла помогает уменьшить скачки сахара и особенно полезно людям с преддиабетом или диабетом второго типа.

Эффект проявляется не только в краткосрочной перспективе: при систематическом использовании оливковое масло может стать надёжной опорой в профилактике и поддержании метаболического здоровья.

Польза, которая выходит за рамки гликемии

Оливковое масло — не только про сахар. Оно:

улучшает липидный профиль (повышает уровень "хорошего" холестерина HDL и снижает "плохой" LDL);

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

борется с хроническим воспалением;

защищает клетки от окислительного стресса, замедляя процессы старения.

Это делает его идеальным компонентом ежедневного рациона, особенно при соблюдении принципов средиземноморской диеты.

Как правильно употреблять

Лучший способ — ежедневно по одной столовой ложке масла. Оно отлично подходит:

в салатах;

для заправки готовых овощей;

в смузи (например, со шпинатом и бананом — вкусно и полезно);

утром натощак, если хочется мягко запустить обмен веществ.

Важно: не перегревайте масло. При жарке на высоком огне оно теряет свои полезные свойства.

Полезная привычка, а не панацея

Оливковое масло — ценное дополнение к рациону, но не волшебное средство. Чтобы добиться стабильных результатов, его стоит сочетать с регулярной физической активностью, сбалансированным питанием и правильным режимом сна и воды.

Тем, кто уже имеет хронические заболевания, особенно диабет, перед изменением диеты лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

В сочетании с разумным подходом оливковое масло может стать настоящей поддержкой на пути к здоровью и стабильной гликемии.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

