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Весенний деликатес, после которого всё чаще попадают в больничную койку

2:36
Здоровье

Весной на рынках всё чаще можно встретить лесные спаржи — те самые тонкие зелёные побеги, которые многие собирают самостоятельно. Однако за этой модной "зеленушкой" может скрываться серьёзная угроза для здоровья. Французские токсикологи всё чаще фиксируют случаи отравления после употребления дикорастущей спаржи.

спаржа
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
спаржа

Что говорят врачи

На первый взгляд дикая спаржа выглядит безобидно — напоминает культурную, а в народе известна как "спаржета" или "лесная спаржа". Но именно эти растения, собранные в природе, могут вызывать тяжёлые пищевые реакции.

Французское агентство по санитарной безопасности (ANSES) сообщает: несмотря на то, что токсичность спаржи не доказана официально, ежегодно фиксируются обращения в токсикологические центры из-за симптомов после её употребления. Классическая картина — отёк горла, боль в глотке, затруднённое глотание. А в некоторых случаях дело доходит до угрозы жизни.

Особенность этих реакций — задержка симптомов: они проявляются в среднем через три часа после еды, что сбивает с толку. Более того, при одном и том же приёме пищи отравление может возникнуть только у части людей, что указывает на индивидуальную чувствительность.

Почему это происходит

Исследования показали, что в лесной спарже в большом количестве содержатся рафиды — микроскопические кристаллы оксалата кальция. Эти острые образования могут раздражать слизистые оболочки, создавая микроповреждения. Через них в организм проникают потенциально токсичные или воспалительные соединения, вызывая отёк тканей.

Учёные подчеркивают: термическая обработка не избавляет спаржу от токсичности, а точный состав веществ, вызывающих воспаление, до конца не изучен.

Что делать при отравлении

Если после употребления лесной спаржи появились неприятные ощущения — не медлите. Свяжитесь с токсикологическим центром или обратитесь к врачу. При серьёзных симптомах звоните по номеру экстренной помощи и обязательно сообщите, что ели дикую спаржу. Остатки блюда стоит сохранить — они помогут провести анализ и установить источник отравления.

Французские эксперты уже рассматривают возможность запрета на продажу дикорастущей спаржи в целях профилактики.

Пожалуйста, не теряйте бдительности — риск может скрываться даже в тарелке с "полезной" зеленью.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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