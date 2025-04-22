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Запах дождя не случаен: что делает его таким успокаивающим и родным

2:53
Здоровье

Когда после долгой засухи на землю наконец опускается дождь, воздух вдруг наполняется особым ароматом — тёплым, влажным, с древесными нотками. Этот запах знаком каждому, но не все знают, что у него есть и научное название — петрикор. Это слово звучит почти как из сказки, но описывает вполне реальное природное явление: аромат, который возникает, когда первые капли дождя касаются сухой земли.

Дождливый вечер
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дождливый вечер

Почему этот аромат так действует на нас

Этот запах рождается благодаря взаимодействию воды и почвы. Влага поднимает в воздух молекулы веществ, вырабатываемых почвенными бактериями. Важнейшим из них является геосмин — именно он создаёт тот самый насыщенный "землистый" аромат. Дополняют картину растительные масла, накопленные в почве в засушливый период, — они при первом дожде высвобождаются и придают запаху мягкие, травяные оттенки.

Что говорит наука

О запахе дождя учёные начали писать ещё в XIX веке, а в 1960-х годах австралийские исследователи официально назвали его "петрикором". Это слово происходит от греческих petra (камень) и ichor (жидкость в жилах богов). Они доказали, что аромат после дождя возникает не только благодаря почве, но и сложной химической реакции между влагой, бактериями и маслами, выделяемыми растениями.

Почему он так нас трогает

Для наших предков дождь был сигналом жизни: он приносил воду, урожай, выживание. Поэтому на подсознательном уровне мы до сих пор реагируем на этот аромат как на знак безопасности и обновления. Даже в городах, среди асфальта и стекла, он вызывает ощущение покоя и лёгкой ностальгии.

Когда дождь вдохновляет

Запах дождя стал источником вдохновения не только для учёных, но и для парфюмеров. В Индии веками создают аромат mitti attar - он пахнет именно как мокрая земля. А европейские бренды создают парфюмы с влажными и древесными нотами, стремясь воспроизвести это мимолётное ощущение.

Даже музыканты берут этот образ за основу. Чешская группа Innersphere посвятила ему песню, сравнив дождь с божественными слезами, падающими на равнодушную землю.

Мгновение, которое остаётся в памяти

Петрикор — это больше, чем запах. Это краткий миг, когда природа напоминает о себе. Он исчезает быстро, но оставляет ощущение глубинной связи с чем-то большим. В следующий раз, когда пойдёт дождь, просто вдохните. Это не просто воздух — это аромат воспоминаний.

Уточнения

Петрикор (или петрихор) — землистый запах, который ощущается сразу после начала дождя.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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