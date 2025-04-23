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Целых 35% снижения активности: как парацетамол влияет на мужскую фертильность

1:21
Здоровье

Врач Марина Рудакова предупредила, что регулярный приём парацетамола и ибупрофена в течение более семи дней может снизить активность сперматозоидов на 35%.

Мужчина в клетчатой рубашке
Фото: commons.wikimedia.org by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в клетчатой рубашке

По словам врача, это происходит из-за уменьшения уровня простагландинов, которые влияют на гормональный баланс. Особенно это заметно при длительном применении препаратов.

Рудакова уточнила, что снижение активности сперматозоидов может быть вызвано не только парацетамолом, но и другими факторами, такими как экология, генетика, образ жизни и прием других лекарств. Поэтому важно учитывать все возможные причины, пишет Газета.Ru.

Также врач обратила внимание на то, что парацетамол может негативно сказаться на печени.

"Что касается парацетамола, то данный препарат имеет серьезное негативное влияние на печень, которое давно известно и подтверждено, следовательно желательно его заменить. В настоящее время существует множество препаратов нового поколения для снятия боли и температуры", — отметила Рудакова.

Она добавила, что препараты нового поколения имеют меньше побочных эффектов и более высокую эффективность, чем парацетамол. Подходящий препарат лучше выбрать вместе с врачом после консультации.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. 

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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