Хронический стресс разрушает зубы: стоматолог раскрыл опасный механизм

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-ортопед Павел Колесов предупредил, что хронический стресс может серьезно навредить здоровью зубов, способствуя их разрушению.

Фото: flickr.com by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка за ноутбуком

Врач объяснил, что во время стресса в организме вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Адреналин повышает активность жевательных мышц, приводя к микротрещинам и сколам на эмали. Кроме того, он вызывает спазм сосудов, что ухудшает питание тканей полости рта и снижает выработку слюны, важной для нейтрализации кислот.

"Кроме того, хронический недостаток питания (трофики) тканей, вызванный стрессом и спазмом сосудов, ведет к деградации и изменению структуры тканей (истончению слизистой, убыли и перестроению костной ткани, нарушению структуры эмали), а также снижению барьерной функции слизистой", — рассказал Колесов.

Из-за недостатка питания ткани истончаются, структура эмали меняется, и ее защитные свойства снижаются. Это может привести к оголению корней зубов и развитию стоматитов, сообщает Газета.Ru.

В стрессовых ситуациях люди часто страдают от недосыпания, что вызывает тонические спазмы мышц, включая жевательные. Это может привести к бруксизму — непроизвольному скрежетанию зубами во сне. В результате эмаль стирается, ткани пародонта подвергаются нагрузке, а зубы могут даже сломаться.

Также стресс снижает внимание к уходу за полостью рта и откладывает визиты к стоматологу, что усугубляет проблемы с зубами, добавил стоматолог.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.





Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

