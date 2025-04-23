Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берлинская долгожительница: самая старая горилла в мире отпраздновала день рождения — узнайте её историю
Могила для Европы: ЕК отказывается признать Крым за РФ
Попа как у тренера — без тренера: программа из 5 простых упражнений
В Бутане нашли волосы снежного человека — и вот кому они реально принадлежат
Пьете чай по утрам? Внимание, это может стать причиной проблем со здоровьем
Цифры на вес золота: как красивые номера влияют на цену авто
Мама одна — но не без прав: как поддерживают матерей-одиночек в России
Последние расходы — с вычетом: в России предложили вернуть часть затрат на похороны
Громко и вызывающе: пенсионер из Приморья включил гимн Украины перед матерями бойцов СВО

Хронический стресс разрушает зубы: стоматолог раскрыл опасный механизм

1:39
Здоровье

Стоматолог-ортопед Павел Колесов предупредил, что хронический стресс может серьезно навредить здоровью зубов, способствуя их разрушению.

Девушка за ноутбуком
Фото: flickr.com by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка за ноутбуком

Врач объяснил, что во время стресса в организме вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Адреналин повышает активность жевательных мышц, приводя к микротрещинам и сколам на эмали. Кроме того, он вызывает спазм сосудов, что ухудшает питание тканей полости рта и снижает выработку слюны, важной для нейтрализации кислот.

"Кроме того, хронический недостаток питания (трофики) тканей, вызванный стрессом и спазмом сосудов, ведет к деградации и изменению структуры тканей (истончению слизистой, убыли и перестроению костной ткани, нарушению структуры эмали), а также снижению барьерной функции слизистой", — рассказал Колесов.

Из-за недостатка питания ткани истончаются, структура эмали меняется, и ее защитные свойства снижаются. Это может привести к оголению корней зубов и развитию стоматитов, сообщает Газета.Ru.

В стрессовых ситуациях люди часто страдают от недосыпания, что вызывает тонические спазмы мышц, включая жевательные. Это может привести к бруксизму — непроизвольному скрежетанию зубами во сне. В результате эмаль стирается, ткани пародонта подвергаются нагрузке, а зубы могут даже сломаться.

Также стресс снижает внимание к уходу за полостью рта и откладывает визиты к стоматологу, что усугубляет проблемы с зубами, добавил стоматолог.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
Сейчас читают
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Красота и стиль
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло! Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Войска Европы: Россия решительно ответила на размещение любого контингента на Украине
Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло!
Миллионы мертвых: это решение Маска убьет миллионы жителей США
Бессильная Европа: война с Россией уничтожит Евросоюз
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Сырные шарики с хрустящей корочкой — исчезают со стола первыми
Неправильное хранение чеснока может привести к смертельному отравлению — не рискуйте
Доверяешь дилеру? 5 причин, почему это может закончиться переплатой и разочарованием
Защититесь от пыльцы: простые лайфхаки от аллерголога, чтобы забыть о неприятных симптомах
Штрафы и бойкоты: как страны борются с необоснованным ростом цен после евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.