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Защититесь от пыльцы: простые лайфхаки от аллерголога, чтобы забыть о неприятных симптомах

2:47
Здоровье

Аллерголог-иммунолог Эльвира Тюлякова из сети "Клиника Фомина" рассказала, что в сезон пыльцы помогают специальные очки и назальные фильтры. Они ограничивают контакт с пыльцой и снижают выраженность аллергической реакции.

Пыльца
Фото: unsplash.com by Alex Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пыльца

Врач также рекомендует использовать маску и солнцезащитные очки для защиты слизистых оболочек.

Для людей с аллергией на пыльцу важно следить за пыльцевым мониторингом, чтобы знать даты начала и окончания цветения растений. В автомобиле следует держать окна закрытыми, а на улице носить плотно прилегающую одежду, очки и головной убор.

После возвращения домой нужно менять одежду, принимать душ, промывать глаза, нос и рот. В квартире рекомендуется герметизировать окна, установить кондиционер или очиститель воздуха с НЕРА-фильтром. Врач советует спать с закрытыми окнами, часто проводить влажные уборки и избегать сушки белья на улице.

"Проветривать желательно редко, лучше в вечернее время, в безветренную погоду, после продолжительного дождя, в более прохладную погоду. При открывании форточек лучше использовать какой-либо барьер на окнах: противопыльцевая сетка, влажная марля, спанбонд, различные экраны", — сказала Тюлякова.

Аллерголог советует избегать прогулок в ветреную, сухую и солнечную погоду, особенно утром, когда деревья больше всего пылят. Также не стоит выходить на улицу перед грозой, во время или сразу после нее. Поездки за город, где концентрация пыльцы выше, лучше ограничить.

Для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты для носа, которые блокируют контакт с аллергеном. Однако они не заменяют основную медикаментозную терапию, подчёркивает Газета.Ru.

Промывание носа после прогулки помогает облегчить симптомы аллергии. Для этого можно использовать капли, спреи или устройства типа "мягкий душ". Важно отдавать предпочтение промыванию большими объемами и использовать изотонические растворы для ежедневного применения.

При сборе аптечки на сезон пыльцы важно учитывать индивидуальные особенности проявления аллергии. Врач рекомендует иметь препараты скорой помощи (ингалятор при бронхиальной астме, антигистаминные средства, местные капли для глаз и носа), а также гормональные препараты на случай выраженной реакции.

Почти все противоаллергические средства можно использовать длительно, но следует избегать препаратов с сосудосуживающим компонентом из-за риска привыкания.

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений. 

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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