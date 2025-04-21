Бежевый террор: новая мода в воспитании детей вызывает тревогу у психологов

Эстетика в стиле минимализм, приглушённые тона, отсутствие пестроты — всё это давно стало модным среди взрослых. Но теперь волна "бежевого тренда" докатилась до самых беззащитных — до детей.
В соцсетях всё чаще можно увидеть так называемых "бежевых детей" - малышей, одетых в одежду приглушённых тонов, играющих с деревянными игрушками нейтральных оттенков, живущих в интерьерах, где ярких цветов — словно не существует вовсе. В погоне за визуальным спокойствием, модными фото и идеальной лентой, некоторые родители сознательно отказываются от всего яркого в окружении ребёнка — от одежды до книжек и даже еды. Но как оказалось, у этой эстетики может быть пугающая обратная сторона - сообщил Царьград.
Кандидат психологических наук Карина Чижова бьёт тревогу: подобный подход способен негативно сказаться на формировании эмоционального интеллекта ребёнка.
"Цвет — это первый язык, на котором ребёнок учится воспринимать мир. Полное отсутствие ярких красок может привести к эмоциональной "плоскости", — говорит специалист.
Она также отметила, что такие дети хуже распознают эмоции других людей и с трудом выражают собственные: "ни радости, ни печали, ни удивления — всё в пределах бежевой нормы".
По словам Чижовой, особенно тревожна ситуация, когда "бежевое" воспитание сопровождается ещё и ограничением в социальных контактах и отсутствии внешних стимулов. Без общения, игры и красок мозг ребёнка попросту не получает нужной нагрузки.
Нейропсихолог Мария Овчарова подтверждает: она уже сталкивалась с такими случаями в своей практике. Родители приводят детей с тревожностью, асоциальным поведением и трудностями в адаптации, и многие из них воспитывались в стерильной "эстетике нейтральных оттенков".
"Были случаи, когда дети, впервые попав в насыщенную школьную среду, начинали воровать яркие вещи у одноклассников. Это может быть неосознанный акт компенсации — ребёнок стремится "присвоить" то, чего его мозг недополучал годами", — объясняет специалист.
Психологи призывают родителей не впадать в крайности. Да, спокойствие и упорядоченность важны, но детям жизненно необходимо визуальное и эмоциональное разнообразие.
"Мир ребёнка должен быть как палитра — насыщенный, живой и подвижный. Только так развивается фантазия, эмоциональность, креативность и способность к сопереживанию", — подчёркивает Карина Чижова.
Де́тская психоло́гия — отрасль психологии, изучающая закономерности психического развития ребёнка. Тесно связана с педагогической психологией и педагогикой, а также с возрастной морфологией и физиологией.
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