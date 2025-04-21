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Бежевый террор: новая мода в воспитании детей вызывает тревогу у психологов

2:49
Здоровье

Эстетика в стиле минимализм, приглушённые тона, отсутствие пестроты — всё это давно стало модным среди взрослых. Но теперь волна "бежевого тренда" докатилась до самых беззащитных — до детей.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

В соцсетях всё чаще можно увидеть так называемых "бежевых детей" - малышей, одетых в одежду приглушённых тонов, играющих с деревянными игрушками нейтральных оттенков, живущих в интерьерах, где ярких цветов — словно не существует вовсе. В погоне за визуальным спокойствием, модными фото и идеальной лентой, некоторые родители сознательно отказываются от всего яркого в окружении ребёнка — от одежды до книжек и даже еды. Но как оказалось, у этой эстетики может быть пугающая обратная сторона - сообщил Царьград.

Цвет как язык эмоций

Кандидат психологических наук Карина Чижова бьёт тревогу: подобный подход способен негативно сказаться на формировании эмоционального интеллекта ребёнка.

"Цвет — это первый язык, на котором ребёнок учится воспринимать мир. Полное отсутствие ярких красок может привести к эмоциональной "плоскости", — говорит специалист.

Она также отметила, что такие дети хуже распознают эмоции других людей и с трудом выражают собственные: "ни радости, ни печали, ни удивления — всё в пределах бежевой нормы".

Что скрывается за спокойствием

По словам Чижовой, особенно тревожна ситуация, когда "бежевое" воспитание сопровождается ещё и ограничением в социальных контактах и отсутствии внешних стимулов. Без общения, игры и красок мозг ребёнка попросту не получает нужной нагрузки.

Нейропсихолог Мария Овчарова подтверждает: она уже сталкивалась с такими случаями в своей практике. Родители приводят детей с тревожностью, асоциальным поведением и трудностями в адаптации, и многие из них воспитывались в стерильной "эстетике нейтральных оттенков".

"Были случаи, когда дети, впервые попав в насыщенную школьную среду, начинали воровать яркие вещи у одноклассников. Это может быть неосознанный акт компенсации — ребёнок стремится "присвоить" то, чего его мозг недополучал годами", — объясняет специалист.

Не нужно превращать детство в пастельную пленку

Психологи призывают родителей не впадать в крайности. Да, спокойствие и упорядоченность важны, но детям жизненно необходимо визуальное и эмоциональное разнообразие.

"Мир ребёнка должен быть как палитра — насыщенный, живой и подвижный. Только так развивается фантазия, эмоциональность, креативность и способность к сопереживанию", — подчёркивает Карина Чижова.

Уточнения

Де́тская психоло́гия — отрасль психологии, изучающая закономерности психического развития ребёнка. Тесно связана с педагогической психологией и педагогикой, а также с возрастной морфологией и физиологией.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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