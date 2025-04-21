Вы думали это спасёт глаза: миф, который стоил вам хорошего зрения

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие едят чернику, чтобы сохранить остроту зрения. Но если зрение продолжает падать — не спешите винить организм. Возможно, вы стали жертвой маркетинга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Когда черника не работает

Замороженные ягоды из магазина часто обрабатываются пестицидами. Они могут накапливаться в сетчатке и нейтрализовать весь полезный эффект. Настоящую пользу приносит только свежая черника в сезон или сушёная, предварительно замоченная на ночь в воде.

Обезжиренный творог — опаснее, чем кажется

Многие заменяют жирные продукты "обезжиренными" ради пользы, не подозревая, что лишают себя витамина А. А он, между прочим, нужен для ночного зрения. Его дефицит вызывает так называемую куриную слепоту. Чтобы этого не случилось, достаточно добавить к творогу ложку сметаны или каплю оливкового масла.

А как насчёт морковки

Любовь к морковке как к суперпродукту для глаз — в прошлом. Миф о пользе моркови для зрения уходит корнями во времена Второй мировой войны. Тогда британские военные, чтобы замаскировать использование новой радарной технологии, распространяли легенду: мол, их лётчики отлично видят в темноте благодаря тому, что едят много моркови. Бета-каротин действительно защищает сетчатку, но не восстанавливает зрение.

Что действительно работает

Ответ прост — шпинат. В нём содержится лютеин, который помогает предотвратить развитие катаракты и сохранить здоровье глаз. Добавляйте его в смузи, салаты или яичницу — и зрение скажет спасибо.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

