Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит портить мясо: как правильно приправлять для гриля
7 болезней, которые больше не звучат как приговор: как изменилась медицина за 20 лет
Машина, которую уже не делают, всё ещё ищет владельца
Как избавиться от известкового налёта в туалете: 5 мощных натуральных средств
Прилетело из космоса: как пыль с астероида могла запустить жизнь на Земле
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья

Вы думали это спасёт глаза: миф, который стоил вам хорошего зрения

1:41
Здоровье

Многие едят чернику, чтобы сохранить остроту зрения. Но если зрение продолжает падать — не спешите винить организм. Возможно, вы стали жертвой маркетинга.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Когда черника не работает

Замороженные ягоды из магазина часто обрабатываются пестицидами. Они могут накапливаться в сетчатке и нейтрализовать весь полезный эффект. Настоящую пользу приносит только свежая черника в сезон или сушёная, предварительно замоченная на ночь в воде.

Обезжиренный творог — опаснее, чем кажется

Многие заменяют жирные продукты "обезжиренными" ради пользы, не подозревая, что лишают себя витамина А. А он, между прочим, нужен для ночного зрения. Его дефицит вызывает так называемую куриную слепоту. Чтобы этого не случилось, достаточно добавить к творогу ложку сметаны или каплю оливкового масла.

А как насчёт морковки

Любовь к морковке как к суперпродукту для глаз — в прошлом. Миф о пользе моркови для зрения уходит корнями во времена Второй мировой войны. Тогда британские военные, чтобы замаскировать использование новой радарной технологии, распространяли легенду: мол, их лётчики отлично видят в темноте благодаря тому, что едят много моркови. Бета-каротин действительно защищает сетчатку, но не восстанавливает зрение.

Что действительно работает

Ответ прост — шпинат. В нём содержится лютеин, который помогает предотвратить развитие катаракты и сохранить здоровье глаз. Добавляйте его в смузи, салаты или яичницу — и зрение скажет спасибо.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Садоводство, цветоводство
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Садоводство, цветоводство
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Сводка с фронта: Киеву понравился день перемирия, который выполняли только русские, Дмитрий Плотников
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья
Неожиданное откровение Любови Успенской: как мода формирует наш характер
Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов
Лучше шашлыка? Рыба на мангале — хит майских
Самые надёжные двигатели СССР. Почему они были такими простыми?
Целый бак бензина в подарок: как новые шины экономят топливо
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Йоко Оно пережила три выкидыша и заикание: история жены Леннона, которую ненавидели миллионы
По следам рыцарей и гурманов: как одно путешествие по Франции стало настоящим хитом среди туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.