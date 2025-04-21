Не просто "не слышу": потеря слуха незаметно снижает физическую активность

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со слухом у пожилых — привычное явление. Однако американские учёные выяснили, что это не просто неудобство, а фактор, который напрямую влияет на физическую форму. Речь не только о комфорте, но и о выносливости, равновесии и способности двигаться активно.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

Что показало восьмилетнее исследование

Эксперимент, опубликованный в JAMA Network Open, длился восемь лет. В нём приняли участие добровольцы среднего возраста 79 лет. У трети участников слух был нормальным, у остальных — от лёгких до тяжёлых нарушений.

Результаты оказались тревожными: чем хуже был слух, тем быстрее снижалась физическая активность. Участники с проблемами чаще теряли равновесие, хуже справлялись с быстрой ходьбой, быстрее уставали. Те же, у кого слух оставался в норме, не столкнулись с подобными ухудшениями.

Есть ли шанс замедлить процесс

Да. Учёные подчёркивают: нарушения слуха — распространённое, но лечимое состояние. Своевременная коррекция (например, слуховые аппараты) может не только вернуть качество жизни, но и замедлить возрастное снижение физических функций. Поэтому пренебрегать слуховой диагностикой — значит упустить шанс сохранить активность в пожилом возрасте.

Уточнения

Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

