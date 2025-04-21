Невидимая причина диабета: что нашли в генах у 400 тысяч человек

Сахарный диабет давно стал глобальной проблемой. По данным ВОЗ, более 460 миллионов человек в мире живут с этим диагнозом. Однако исследователи из Великобритании обнаружили неожиданную причину, которая может повысить риск развития болезни — и дело не в питании или лишнем весе.
Ученые из Кембриджского университета выявили генетическую мутацию, связанную с развитием диабета 2 типа. Речь идёт о гене GIGYF1, присутствующем лишь у одного из 3000 человек. Несмотря на такую редкость, его влияние может быть критическим.
Исследование, опубликованное в Nature Communications, охватывает анализ здоровья и генетических данных 400 тысяч пациентов. Выводы оказались неожиданными: наличие мутации в GIGYF1 повышает вероятность развития диабета.
Пока биологи не могут точно объяснить, как работает эта мутация. Однако одна из гипотез заключается в следующем: из-за GIGYF1 клетки организма теряют чувствительность к инсулину. В результате сахар в крови перестаёт усваиваться нормально — и запускается цепочка, ведущая к диабету.
Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
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