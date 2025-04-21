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Невидимая причина диабета: что нашли в генах у 400 тысяч человек

1:20
Здоровье

Сахарный диабет давно стал глобальной проблемой. По данным ВОЗ, более 460 миллионов человек в мире живут с этим диагнозом. Однако исследователи из Великобритании обнаружили неожиданную причину, которая может повысить риск развития болезни — и дело не в питании или лишнем весе.

Диабет уступает стволовым клеткам
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Диабет уступает стволовым клеткам

Всё дело в редком гене

Ученые из Кембриджского университета выявили генетическую мутацию, связанную с развитием диабета 2 типа. Речь идёт о гене GIGYF1, присутствующем лишь у одного из 3000 человек. Несмотря на такую редкость, его влияние может быть критическим.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, охватывает анализ здоровья и генетических данных 400 тысяч пациентов. Выводы оказались неожиданными: наличие мутации в GIGYF1 повышает вероятность развития диабета.

Что известно о механизме действия

Пока биологи не могут точно объяснить, как работает эта мутация. Однако одна из гипотез заключается в следующем: из-за GIGYF1 клетки организма теряют чувствительность к инсулину. В результате сахар в крови перестаёт усваиваться нормально — и запускается цепочка, ведущая к диабету.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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