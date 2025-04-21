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Сигареты стирают воспоминания: как дым добирается до мозга

1:17
Здоровье

Про вред курения знают все. Болезни сердца, лёгких, сосудов давно ассоциируются с этой привычкой. Но мало кто задумывается, что сигареты наносят удар и по самому главному органу — мозгу. Американские исследователи доказали: курение напрямую связано с развитием деменции и болезни Альцгеймера.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Цифры, которые сложно игнорировать

Учёные из Университета Висконсина проанализировали данные 37 независимых исследований. Результаты говорят сами за себя:

  • риск деменции у курильщиков выше на 30%

  • вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается на 40%

  • если выкуривать 20 и более сигарет в день — риск вырастает ещё на 34%

Иными словами, чем больше сигарет — тем сильнее ускоряется деградация нервной системы.

Что делать, если вы курите

Отказ от сигарет — единственный надёжный способ уменьшить риск. Но здесь нет быстрых побед: организм восстанавливается постепенно. Исследования показывают, что только спустя 9 лет после полного отказа от курения вероятность развития заболеваний мозга у экс-курильщика сравнивается с уровнем людей, которые никогда не курили.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды (анабазин и др.) также присутствуют в листьях коки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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