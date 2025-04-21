Сигареты стирают воспоминания: как дым добирается до мозга

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Про вред курения знают все. Болезни сердца, лёгких, сосудов давно ассоциируются с этой привычкой. Но мало кто задумывается, что сигареты наносят удар и по самому главному органу — мозгу. Американские исследователи доказали: курение напрямую связано с развитием деменции и болезни Альцгеймера.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Цифры, которые сложно игнорировать

Учёные из Университета Висконсина проанализировали данные 37 независимых исследований. Результаты говорят сами за себя:

риск деменции у курильщиков выше на 30%

вероятность развития болезни Альцгеймера увеличивается на 40%

если выкуривать 20 и более сигарет в день — риск вырастает ещё на 34%

Иными словами, чем больше сигарет — тем сильнее ускоряется деградация нервной системы.

Что делать, если вы курите

Отказ от сигарет — единственный надёжный способ уменьшить риск. Но здесь нет быстрых побед: организм восстанавливается постепенно. Исследования показывают, что только спустя 9 лет после полного отказа от курения вероятность развития заболеваний мозга у экс-курильщика сравнивается с уровнем людей, которые никогда не курили.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце. Никотиновые алкалоиды (анабазин и др.) также присутствуют в листьях коки.

