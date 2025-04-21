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Казалось бы, спорт на солнце вреден… но норвежцы доказали обратное

1:32
Здоровье

Долгое время считалось, что тренировки на открытом воздухе опасны для людей с высоким риском меланомы. Казалось бы, логично: ультрафиолетовое излучение провоцирует рак кожи, значит — лучше спрятаться в тени. Но новое исследование из Норвегии разрушает это убеждение.

Девушка танцует
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка танцует

Норвежские данные меняют правила игры

В масштабном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Preventive Medicine, приняли участие 150 тысяч жителей Норвегии. Возраст участников — от 30 до 75 лет. Почему именно эта страна? Всё просто: Норвегия — один из лидеров Европы по числу выявленных случаев меланомы.

Местное население часто обладает факторами риска: светлая кожа, голубые глаза и светлые волосы. Именно на таких людях ультрафиолет отражается сильнее всего.

Результат оказался неожиданным

Физическая активность на солнце не увеличивает риск развития меланомы — к такому выводу пришли исследователи. Более того, регулярные занятия спортом снижают вероятность возникновения онкологии кожи.

Важно: спорт не заменяет защиту

Однако исследование не говорит о полной безопасности. Даже летом в парке или на беговой дорожке стоит помнить о солнечных ожогах. Поэтому защита кожи — по-прежнему важна: кремы с SPF, одежда и головные уборы не теряют актуальности.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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