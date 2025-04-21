Когда машины умеют сочувствовать: как ChatGPT заменяет врачей

Системы искусственного интеллекта вроде ChatGPT берут на себя функции, которые ещё недавно казались исключительно человеческими. Но дело не в том, что ИИ лучше разбирается в медицине. Просто он не устает, не уходит в отпуск и не перегружен бюрократией. Он всегда доступен — и, как выясняется, иногда оказывается более внимательным собеседником, чем живой врач.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Если бы тогда у меня был ChatGPT

Журналистка и профессор Кейт Пикерт узнала о своём диагнозе — рак молочной железы — десять лет назад. У неё были десятки вопросов: про анализы, побочные эффекты, клинические исследования. Её онколог старался быть на связи, но иногда просто не мог ответить — был в командировке или на вызове. А каждый день в таких ситуациях казался вечностью.

Оглядываясь назад, Пикерт задаётся вопросом: что бы изменилось, если бы тогда уже существовал ChatGPT? — система, которая умеет объяснять сложные термины, анализировать исследования и говорить с сочувствием. В отличие от врача, он всегда на связи.

Своими размышлениями Пикерт поделилась в эссе для Bloomberg, сделав неожиданный вывод: главное преимущество ИИ в медицине — не только эффективность, а способность к сочувствию и эмпатии.

Пример — пациентка Рейчел Столл, страдающая от редкого синдрома Кушинга. После неудачного визита к врачу она впервые решила задать вопросы ChatGPT — и была потрясена. Система не просто выдала корректную информацию, но и сопроводила её фразами вроде: "Должно быть, это неприятно" и "Мне жаль это слышать".

"Никакой спешки. Никакого раздражения. Просто вежливый, информированный и, как ни странно, сочувствующий ответ", — вспоминает Рейчел.

Исследование Нью-Йоркского университета подтвердило: пациенты чаще оценивают ответы ИИ как более эмпатичные, чем комментарии реальных врачей. Не потому, что врачи бессердечны — а потому, что врачи перегружены, устают и не всегда могут уделить нужное внимание.

Врач Джонатан Чен из Стэнфорда поставил перед ChatGPT этическую дилемму: пациент с деменцией больше не может глотать — стоит ли подключать его к зондовому питанию? Ответ был настолько взвешенным и человечным, что, по словам Чена, ИИ справился с задачей лучше, чем он сам в реальной жизни.

Медицинское образование нового типа

Использование ИИ может изменить подход к обучению врачей. Зачем нанимать актёров для имитации пациентов, если можно использовать симуляции на базе языковых моделей? Будущие врачи могут тренироваться в общении — с тревожными родителями, замкнутыми онкопациентами или пожилыми людьми с хроническими болями.

Бернард Чанг, преподаватель медицины в Гарварде, считает, что разговор с ИИ — это возможность отточить эмоциональные навыки, которые в реальной практике часто теряются из-за перегрузки.

Парадокс цифровой эмпатии

Главная мысль эссе Кейт Пикерт — парадоксальна, но проста: автоматизация может сделать медицину человечнее. Освобождая врачей от рутины — составления отчётов, бумажной работы, вторичных задач — ИИ даёт возможность делать главное: внимательно выслушивать, сопереживать и заботиться.

ИИ уже активно помогает с диагностикой — анализирует снимки, читает МРТ, ищет патологии на рентгенах. Но именно в области коммуникации между врачом и пациентом сегодня чувствуется самый острый дефицит. И именно здесь у ChatGPT и подобных систем самый недооценённый потенциал.

Возможно, именно разговор, пусть и с машиной, даёт пациенту главное — чувство, что его слышат.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

