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7 болезней, которые больше не звучат как приговор: как изменилась медицина за 20 лет

5:24
Здоровье

Каждый год медицина делает шаг вперёд — от осторожных исследований до прорывных методов лечения. И те диагнозы, что ещё недавно звучали как приговор, сегодня всё чаще становятся излечимыми. Особенно заметно это в онкологии, генетике, неврологии и редких заболеваниях.

Больничная палата
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больничная палата

1. Онкология: от "операции" к точному вмешательству без скальпеля

По данным фонда "Не напрасно", в России ежегодно фиксируется более 670 тысяч новых онкологических диагнозов. Однако, как подчёркивает Сергей Новиков, заведующий радиотерапией НМИЦ онкологии им. Петрова, подходы к лечению за 20 лет изменились радикально.

Современная лучевая терапия позволяет уничтожать опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Широкое применение получили стереотаксическая радиотерапия и брахитерапия - с минимальными последствиями для пациента. Например, в случае рака предстательной железы такие методы позволяют избежать последствий, сопутствующих классическим операциям.

Иммунотерапия тоже изменила подход к лечению — от пембролизумаба до CAR-T-клеток, которые "обучают" иммунитет уничтожать опухоль. Как говорит онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев, "сегодня в ремиссию выходят пациенты даже с меланомой IV стадии".

2. Редкие заболевания: шанс на лечение там, где его не было

Орфанные (редкие) болезни перестали быть диагнозами "в никуда". Например, нейрофиброматоз 1 типа, который раньше не поддавался лечению, теперь контролируется новым препаратом, зарегистрированным в США в 2021 году. В России его начали применять для детей — уже более 520 пациентов получают терапию.

По словам Анны Чистопрудовой, основательницы МОО "22/17", у большинства опухоли удалось стабилизировать, боль ушла у почти всех детей. Однако доступ к терапии ещё требует поддержки: стоимость курса — от 12 до 20 млн рублей в год, и лекарство необходимо тысячам пациентов.

3. Спина бифида: внутриутробная хирургия и нейросети в помощь врачам

Когда у Инны Инюшкиной родился ребёнок с этим диагнозом, информации не было почти никакой. Сегодня её фонд "Спина бифида" объединил более 2000 семей, обучил тысячи врачей и помог создать центр диагностики и терапии на базе НИКИ педиатрии им. Вельтищева.

С 2024 года врачи используют нейросеть, которая помогает обнаружить признаки патологии уже на УЗИ. А внутриутробные операции, как говорит врач Кирилл Костюков, помогают "детям в будущем осваивать ходьбу и сохранять функции тазовых органов".

4. Почки: лекарственная альтернатива трансплантации

Ещё 20 лет назад при диагнозах вроде оксалоза или цистиноза врачи разводили руками. Сегодня же, по словам нефролога Александра Румянцева, появляются препараты, позволяющие обойтись без пересадки, если начать лечение на ранней стадии.

Кроме того, в последние годы в России проводят комбинированную трансплантацию почки и костного мозга— чтобы иммунитет пациента перестроился и не отторгал новый орган. Это снижает необходимость в тяжёлых иммуносупрессантах и делает пересадку безопаснее.

5. Слух: кохлеарная имплантация возвращает мир звуков

По оценке ВОЗ, к 2050 году каждый четвёртый человек на планете столкнётся с потерей слуха. Но сейчас ситуация уже не безнадёжна. Благодаря кохлеарной имплантации дети снова слышат — и число операций в России достигло 1000 в год.

По словам Игоря Пятницы, главы фонда "Страна-детям", Россию это вывело на 4-е место в мире по количеству таких вмешательств. Главное — делать операцию как можно раньше, желательно в первый год жизни, чтобы сохранить речь и слух.

6. Неврология: от энуреза до болезни Паркинсона

Даже с табуированными темами, как энурез, медицина научилась работать технологично. С 2018 года в России начали проводить стимуляцию сакральными электродами - операция даёт результат у 84% детей: от полного избавления от проблемы до существенного улучшения контроля.

Болезнь Паркинсона пока неизлечима, но, как говорит невролог Юлия Шпилюкова, впервые появилась возможность её замедлить. В России уже работает технология фокусированного ультразвука - она позволяет без разрезов купировать дрожание, улучшая качество жизни даже у пожилых пациентов.

7. Генетика: диагностика, которая спасает

Если раньше тесты на генетические мутации были редкостью и роскошью, то сегодня это — рутинная практика. С развитием молекулярно-генетической диагностики врачи выявляют наследственные опухолевые синдромы, что позволяет лечить на опережение - и пациента, и его родственников.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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