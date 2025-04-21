Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приюты не помогут: как остановить поток бездомных собак
Соль против грибка: как защитить квартиру от плесени всего за 5 минут
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Пудра с SPF — это спасение или маркетинговый ход? Раскрываем всю правду
Тайна фресок Палаццо Нардини: что скрывали стены старинного дворца
CDEK.Shopping упрощает международные сделки! Новый B2B-сервис для оптовых заказов
Рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой
Откройте Кери: деревня, которую время забыло, но туристы обожают
Идеальные чебуреки: 4 шага к хрустящей корочке и сочной начинке

Из раны — в капкан: как йод и зелёнка усложняют заживление, пока мы верим в чудо

1:48
Здоровье

Когда-то эти пузырьки были в каждом доме и считались решением на все случаи жизни. Порезался — зелёнка. Ушиб — йодная сетка. Прыщ? Конечно, йод. Но сегодня врачи бьют тревогу: старые привычки могут навредить коже куда сильнее, чем сама травма.

Пятно от зеленки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пятно от зеленки

Чем опасны йод и зелёнка

Да, они действительно обеззараживают. Но только на поверхности. Их агрессивный состав пересушивает кожу, разрушая молодые клетки, которые отвечают за восстановление.

Особенно опасно наносить такие антисептики на глубокие раны: они образуют плотную корку, под которой скапливаются жидкость и бактерии. В итоге процесс заживления замедляется, а воспаление может только усилиться.

Контакт со слизистыми — отдельный риск. Попадание йода в глаза или на внутреннюю сторону губ и щёк вызывает химические ожоги. Даже небольшая царапина, обильно смазанная зелёнкой, может превратиться в раздражённое, зудящее пятно.

Почему стоит перейти на современные средства

Аллергии, покраснение и шелушение — типичная реакция на "проверенные" растворы. Вместо этого медики рекомендуют бесцветные антисептики: хлоргексидин и мирамистин. Они действуют мягко, не травмируют ткани и не скрывают состояние раны.

Прозрачность — важный плюс: легко заметить начало воспаления или ухудшение состояния и своевременно принять меры.

Прощание с мифом

Йод и зелёнка — реликты прошлого. Когда-то у медицины не было выбора, но теперь он есть. Лучше отдать предпочтение средствам, которые лечат, а не усугубляют.

Уточнения

Бриллиа́нтовый зелёный (тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана оксалат) — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда. Т

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Сейчас читают
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Российский шоу-бизнес
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским Аудио 
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей
Садоводство, цветоводство
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Умереть из-за неправильного ухода: чего избегать при выращивании гортензий
Из раны — в капкан: как йод и зелёнка усложняют заживление, пока мы верим в чудо
Пикник с сюрпризом: что нужно знать, чтобы клещи не испортили ваш отдых
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.