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Вечером или утром: когда банан действительно полезен

1:59
Здоровье

Один банан — и кажется, что день задался. Но не всё так просто. Даже этот суперпопулярный фрукт может стать врагом пищеварения, если съесть его не вовремя.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

Утром — с осторожностью

Начинать день с банана любят многие: удобно, сладко, быстро. Но есть нюанс. Если съесть фрукт натощак, без сопровождения других продуктов, уровень сахара в крови подскочит резко, а через пару часов вас накроет голод и слабость. Это особенно актуально для людей с нестабильным сахаром.

Лучше сочетать банан с чем-то белковым или жирным — например, с орехами, греческим йогуртом или хлопьями из цельного зерна. Такая комбинация помогает избежать скачков глюкозы и дольше сохраняет чувство сытости.

Натощак — не вариант

Высокое содержание магния и кислот делает банан не самым подходящим продуктом для пустого желудка. Особенно если он чувствительный — возможны дискомфорт, вздутие или тяжесть.

Вечером — с умом

Есть и плюсы: вечером банан может помочь заснуть. Всё благодаря триптофану, который стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Но перебор вреден: лишняя фруктоза перед сном перегружает поджелудочную, а переработка углеводов замедляется.

Польза для микробиома

Регулярное, но умеренное употребление бананов укрепляет микрофлору кишечника. Клетчатка и резистентный крахмал служат пищей для полезных бактерий, а масляная кислота, которую они вырабатывают, помогает защитить слизистую и снижает риск воспалений и СРК.

Что важно помнить

  • Лучше всего есть бананы в первой половине дня;

  • Людям с диабетом подойдут чуть недозрелые плоды — в них меньше сахара;

  • Не стоит устраивать монодиеты на бананах — это может навредить ЖКТ и обмену веществ.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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