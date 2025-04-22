Тёплая лимонная вода и не только: 4 простых способа забыть о вздутии живота

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота после переедания — распространённая проблема. Но есть несколько простых и эффективных способов её решения.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вода с лимоном

1. Тёплая лимонная вода

Тёплая вода с лимонным соком стимулирует пищеварение и обладает мягким слабительным эффектом.

Как пить:

Выжмите сок половины лимона в стакан тёплой воды.

Пейте утром после пробуждения или между приёмами пищи.

Для усиления эффекта добавьте щепотку корицы или имбиря.

2. Физические упражнения для пищеварения

Небольшие физические нагрузки помогают нормализовать работу кишечника.

Попробуйте:

Подтягивание колена к груди в положении лёжа на спине. Это упражнение стимулирует дефекацию и снимает вздутие.

Поза кошки-коровы из йоги. Она улучшает пищеварение и активизирует работу органов брюшной полости.

Скручивание корпуса сидя. Упражнение помогает снять напряжение в животе и улучшить работу кишечника.

3. Массаж живота

Массаж живота мягкими круговыми движениями улучшает пищеварение и снимает дискомфорт.

Как делать:

Массируйте живот в течение 2-3 минут каждый день.

4. Чай с перечной мятой

Мятный чай — отличное средство для уменьшения вздутия и улучшения пищеварения.

Как пить:

Пейте мятный чай после еды для облегчения симптомов.

С помощью этих простых методов вы сможете быстро избавиться от вздутия живота и чувства сытости. Уже через полчаса вы почувствуете значительное облегчение, уверяет венгерское издание Kiskegyed.

Уточнения

Вздутие живота — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.



