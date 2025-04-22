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Тёплая лимонная вода и не только: 4 простых способа забыть о вздутии живота

1:47
Здоровье

Вздутие живота после переедания — распространённая проблема. Но есть несколько простых и эффективных способов её решения.

Вода с лимоном
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вода с лимоном

1. Тёплая лимонная вода

Тёплая вода с лимонным соком стимулирует пищеварение и обладает мягким слабительным эффектом.

Как пить:

  • Выжмите сок половины лимона в стакан тёплой воды.
  • Пейте утром после пробуждения или между приёмами пищи.
  • Для усиления эффекта добавьте щепотку корицы или имбиря.

2. Физические упражнения для пищеварения

Небольшие физические нагрузки помогают нормализовать работу кишечника.

Попробуйте:

  • Подтягивание колена к груди в положении лёжа на спине. Это упражнение стимулирует дефекацию и снимает вздутие.
  • Поза кошки-коровы из йоги. Она улучшает пищеварение и активизирует работу органов брюшной полости.
  • Скручивание корпуса сидя. Упражнение помогает снять напряжение в животе и улучшить работу кишечника.

3. Массаж живота

Массаж живота мягкими круговыми движениями улучшает пищеварение и снимает дискомфорт.

Как делать:

  • Массируйте живот в течение 2-3 минут каждый день.

4. Чай с перечной мятой

Мятный чай — отличное средство для уменьшения вздутия и улучшения пищеварения.

Как пить:

  • Пейте мятный чай после еды для облегчения симптомов.

С помощью этих простых методов вы сможете быстро избавиться от вздутия живота и чувства сытости. Уже через полчаса вы почувствуете значительное облегчение, уверяет венгерское издание Kiskegyed.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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