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Чай, который вредит: в каком случае он опаснее сахара

2:02
Здоровье

Чашка чая после обеда кажется безобидной традицией. Но на деле это может стать причиной упадка сил, вздутия и даже снижения уровня железа в организме.

черный чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
черный чай

Чай, особенно чёрный, богат танинами. Эти вещества мешают усваивать железо и микроэлементы: они просто проходят мимо, не принося пользы. Даже если вы съели "правильную" еду — например, гречку с мясом — чай способен свести весь эффект на нет. До 80% железа в таких случаях теряется.

Но есть ещё один нюанс. Танины тормозят выработку пепсина — фермента, который помогает переваривать белок. В результате пища "зависает" в желудке, вызывая тяжесть и метеоризм. Особенно опасно пить чай сразу после еды с мясом, рыбой или яйцами.

Если у вас гастрит или склонность к повышенной кислотности, стоит быть вдвойне осторожнее. Чай стимулирует выделение желудочного сока — что может усугубить состояние.

Когда можно пить чай без вреда

Идеальный интервал — 40-60 минут после еды. К этому моменту пища уже частично переварена, и танины не повлияют на её усвоение.

Если отказаться от традиции сложно, замените чёрный и зелёный чай на травяные напитки: ромашку, имбирь или мяту. Они не мешают усвоению железа и даже поддерживают пищеварение.

А если вы добавляете в чай сахар, то нагрузка возрастает вдвое — теперь удар приходится ещё и по поджелудочной железе.

Альтернатива — вода

Простой стакан воды комнатной температуры после еды помогает усваивать витамины, ускоряет обмен веществ и облегчает работу ЖКТ. Проверено: через неделю такой замены вы почувствуете лёгкость и прилив энергии.

Почему об этом редко говорят? Потому что чайная культура — это ритуал. Но пришло время пересмотреть привычки в пользу здоровья.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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