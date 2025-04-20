Салат с подвохом: как помидоры и огурцы превращают обед в пищеварительный квест

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Салат из огурцов и помидоров — символ лета и дачного стола. Но за простым рецептом скрывается пищеварительный конфликт. Эти овощи, съеденные вместе, не только мешают усвоению витаминов, но и могут вызвать тяжесть, вздутие и даже изжогу. Разбираемся, почему так происходит.

Фото: freepik by timolina салат с курицей и авокадо

Противоположное воздействие на ЖКТ

Помидоры — кислые, стимулируют выработку желудочного сока, ускоряя переваривание.

Огурцы — щелочные, содержат фермент аскорбиназу, который разрушает витамин С из томатов.

Когда они встречаются на одной тарелке, их химический состав начинает взаимно нейтрализовываться, снижая пищевую ценность блюда.

Разная скорость переваривания

Помидоры усваиваются примерно за 20-30 минут,

Огурцы — медленнее.

Это создаёт "пробку" в желудке, где быстрые продукты вынуждены ждать более медленные, вызывая брожение и газообразование.

Особенно это опасно для людей с гастритом и язвой: смесь кислоты и воды раздражает слизистую желудка.

А если добавить соль

Соль, которой щедро сдабривают салаты, усиливает задержку воды в организме. На фоне того, что огурцы на 95 % состоят из жидкости, а помидоры богаты кислотами и клетчаткой, это приводит к:

разбавлению желудочного сока,

снижению усвоения белков и жиров (особенно если в салате есть сыр или масло),

отеки и замедление пищеварения.

Как есть овощи с пользой

Разделяйте приёмы пищи:

— помидоры — с авокадо, оливковым маслом, зеленью;

— огурцы — с капустой, сельдереем, редисом.

Не заправляйте сметаной — молочный жир только ухудшит переваривание.

Если отказаться от любимого салата не получается — уменьшите порцию и не ешьте его на голодный желудок.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

