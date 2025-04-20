Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка смешанной посадки: почему стоит бросать горох в лунку с картофелем
Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году
В этом городе США пиццу любят больше, чем в Италии — и это не Нью-Йорк
Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю
Чисто — не всегда безопасно: мойка двигателя может обернуться ремонтом
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Первичный водород Земли: учёные нашли доказательства, которые искали годами
Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы
Хочешь результат, но без зала? Это упражнение убирает дряблость и формирует фигуру

Салат с подвохом: как помидоры и огурцы превращают обед в пищеварительный квест

1:57
Здоровье

Салат из огурцов и помидоров — символ лета и дачного стола. Но за простым рецептом скрывается пищеварительный конфликт. Эти овощи, съеденные вместе, не только мешают усвоению витаминов, но и могут вызвать тяжесть, вздутие и даже изжогу. Разбираемся, почему так происходит.

салат с курицей и авокадо
Фото: freepik by timolina
салат с курицей и авокадо

Противоположное воздействие на ЖКТ

  • Помидоры — кислые, стимулируют выработку желудочного сока, ускоряя переваривание.

  • Огурцы — щелочные, содержат фермент аскорбиназу, который разрушает витамин С из томатов.

Когда они встречаются на одной тарелке, их химический состав начинает взаимно нейтрализовываться, снижая пищевую ценность блюда.

Разная скорость переваривания

  • Помидоры усваиваются примерно за 20-30 минут,

  • Огурцы — медленнее.
    Это создаёт "пробку" в желудке, где быстрые продукты вынуждены ждать более медленные, вызывая брожение и газообразование.

Особенно это опасно для людей с гастритом и язвой: смесь кислоты и воды раздражает слизистую желудка.

А если добавить соль

Соль, которой щедро сдабривают салаты, усиливает задержку воды в организме. На фоне того, что огурцы на 95 % состоят из жидкости, а помидоры богаты кислотами и клетчаткой, это приводит к:

  • разбавлению желудочного сока,

  • снижению усвоения белков и жиров (особенно если в салате есть сыр или масло),

  • отеки и замедление пищеварения.

Как есть овощи с пользой

  • Разделяйте приёмы пищи:
    — помидоры — с авокадо, оливковым маслом, зеленью;
    — огурцы — с капустой, сельдереем, редисом.

  • Не заправляйте сметаной — молочный жир только ухудшит переваривание.

  • Если отказаться от любимого салата не получается — уменьшите порцию и не ешьте его на голодный желудок.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Популярное
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают

Атмосферный мотор проще, живучее и не боится плохого топлива — в отличие от турбированных новинок.

Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Последние материалы
Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году
В этом городе США пиццу любят больше, чем в Италии — и это не Нью-Йорк
Не выбрасывай: как отмыть даже безнадежную кастрюлю
Чисто — не всегда безопасно: мойка двигателя может обернуться ремонтом
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Первичный водород Земли: учёные нашли доказательства, которые искали годами
Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы
21 апреля: День бухгалтера, Кулибина и Елизаветы II
Хочешь результат, но без зала? Это упражнение убирает дряблость и формирует фигуру
Хорошо, что рот большой: Юлия Барановская остроумно отшутилась от жёстких комментариев Олега Пилягина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.