Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силы растущего Китая: как модель 910C от Huawei перекроет рынок Nvidia
Не кладите это на грядки! Запах подскажет, что вы всё испортили
То, что кладут в борщ, теперь спасает вашу одежду — вы это точно пробовали
Природный заповедник в миниатюре: это место стоит увидеть
Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души
Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться
Мир хуже войны: Европа намерена воевать с Россией
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых

Травяные чаи для диабетиков: какие напитки помогут контролировать сахар в крови

2:03
Здоровье

Пациентам с сахарным диабетом важно следить за своим питанием и образом жизни. Особое внимание следует уделять составу напитков, так как они могут влиять на углеводный баланс и чувствительность к инсулину.

чай
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чай

Врач-терапевт Алена Смирнова рекомендует употреблять черный и зеленый чай без сахара и дополнительных ингредиентов в умеренных количествах. Эти напитки содержат антиоксиданты и танины, которые могут оказывать положительное воздействие на организм.

Травяные чаи также могут быть полезны для людей с диабетом, особенно если они приготовлены без добавления сахара.

  • Листья черники, богатые гликозидами и хромом, способствуют улучшению усвоения глюкозы.
  • Кукурузные рыльца обладают мочегонными свойствами и полезны при отеках, связанных с диабетической нефропатией.
  • Хвощ полевой помогает выводить лишнюю жидкость и соли, улучшая эластичность сосудов.
  • Ромашка обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, а также улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Для приготовления травяных чаев рекомендуется использовать столовую ложку сырья на стакан кипятка и настаивать 15-20 минут. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованные дозы, сообщает Газета.Ru.

"С осторожностью надо пить напитки с медом, глюкозным сиропом или тростниковым сахаром быстро повышают уровень сахара в крови из-за высокого гликемического индекса", — добавила Смирнова.

Также, по её словам, рекомендуется избегать трав с выраженным стимулирующим эффектом, таких как женьшень и элеутерококк, которые могут взаимодействовать с препаратами для снижения уровня сахара в крови.

Врач подчеркивает, что травяные чаи и напитки — это лишь дополнение к основному рациону, и их употребление должно учитываться в рамках индивидуальной схемы питания.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Травяной или цветочный чай, или фиточай, или тизан — напиток, получаемый при заваривании кипятком плодов, цветков, стеблей или корней растений, не содержащих кофеина.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Сейчас читают
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Последние материалы
Во Франции сочли сильным ударом создание Россией революционного реактора
Природный заповедник в миниатюре: это место стоит увидеть
Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души
Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться
Травяные чаи для диабетиков: какие напитки помогут контролировать сахар в крови
Мир хуже войны: Европа намерена воевать с Россией
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых
Вредители в панике, ягоды — как на картинке: всё благодаря соде
Опасный фитнес-хак из TikTok: почему нельзя обезболиваться перед тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.