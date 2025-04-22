Травяные чаи для диабетиков: какие напитки помогут контролировать сахар в крови

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пациентам с сахарным диабетом важно следить за своим питанием и образом жизни. Особое внимание следует уделять составу напитков, так как они могут влиять на углеводный баланс и чувствительность к инсулину.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ чай

Врач-терапевт Алена Смирнова рекомендует употреблять черный и зеленый чай без сахара и дополнительных ингредиентов в умеренных количествах. Эти напитки содержат антиоксиданты и танины, которые могут оказывать положительное воздействие на организм.

Травяные чаи также могут быть полезны для людей с диабетом, особенно если они приготовлены без добавления сахара.

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Для приготовления травяных чаев рекомендуется использовать столовую ложку сырья на стакан кипятка и настаивать 15-20 минут. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованные дозы, сообщает Газета.Ru.

"С осторожностью надо пить напитки с медом, глюкозным сиропом или тростниковым сахаром быстро повышают уровень сахара в крови из-за высокого гликемического индекса", — добавила Смирнова.

Также, по её словам, рекомендуется избегать трав с выраженным стимулирующим эффектом, таких как женьшень и элеутерококк, которые могут взаимодействовать с препаратами для снижения уровня сахара в крови.

Врач подчеркивает, что травяные чаи и напитки — это лишь дополнение к основному рациону, и их употребление должно учитываться в рамках индивидуальной схемы питания.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



Травяной или цветочный чай, или фиточай, или тизан — напиток, получаемый при заваривании кипятком плодов, цветков, стеблей или корней растений, не содержащих кофеина.

