Завтраки, от которых вы наберете лишний вес — 5 продуктов, от которых следует отказаться по утрам

4:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро — это время, которое задаёт тон всему дню. Оно влияет на уровень энергии, настроение и даже на то, как вы будете чувствовать себя в течение дня. Завтрак — это не просто приём пищи, а основа вашего здоровья и благополучия. Однако неправильный выбор продуктов может привести к усталости, плохому самочувствию и, что особенно важно, к набору веса.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вафли

Вот пять продуктов, которых стоит избегать утром, чтобы ваш завтрак не стал препятствием на пути к здоровому образу жизни.

1. Белый хлеб и масло — ловушка для фигуры

Тосты с маслом могут быть вкусными, но они не лучший выбор для тех, кто следит за своим весом. Белый хлеб практически не содержит клетчатки, а значит, быстро повышает уровень сахара в крови, вызывая резкий скачок энергии, за которым следует такое же быстрое её падение. Насыщенные жиры в сливочном масле могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Совет: замените белый хлеб на цельнозерновой, а масло — на авокадо или оливковое масло. Это не только сделает ваш завтрак более полезным, но и поможет дольше сохранять чувство сытости.

2. Сладкие хлопья — утренний сахар

Кукурузные хлопья и другие сладкие завтраки могут показаться безобидными, но они содержат много добавленного сахара и практически не имеют питательных веществ. Это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови, что вызывает чувство голода и раздражительности уже через час после завтрака.

Совет: выбирайте мюсли без сахара и добавляйте в них орехи, семена и свежие фрукты. Это сделает ваш завтрак более питательным и сытным.

3. Блины и вафли из белой муки — источник пустых калорий

Блины и вафли, приготовленные из белой муки, быстро поднимают уровень сахара в крови, что может привести к усталости и истощению. Кроме того, они содержат много простых углеводов, которые не дают длительного чувства насыщения.

Совет: попробуйте заменить белую муку на овсяную или гречневую. Это сделает ваши блины более питательными и полезными. Также можно использовать натуральные подсластители, такие как спелые бананы или мёд.

4. Обезжиренный йогурт — не всегда диетический выбор

Многие считают, что обезжиренный йогурт — это идеальный выбор для завтрака. Однако ароматизированные и лёгкие версии часто содержат много добавленного сахара. Это может привести к тому, что ваш организм получит больше калорий, чем вы планировали.

Совет: отдайте предпочтение натуральному жирному йогурту. Он содержит больше полезных жиров и белков, которые помогут вам дольше чувствовать сытость. Добавьте в йогурт свежие ягоды, орехи или семена для большей питательности.

5. Фруктовый сок — скрытый сахар

Фруктовый сок может показаться полезным, но на самом деле он содержит много сахара и практически не имеет клетчатки. Это может привести к скачку уровня сахара в крови и быстрому чувству голода.

Совет: если вы хотите насладиться фруктами по утрам, съешьте их в свежем виде. Целые фрукты содержат больше клетчатки, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулирует уровень сахара в крови. Также можно приготовить смузи из свежих фруктов и овощей.

Выбор продуктов для завтрака имеет большое значение. Избегайте пустых калорий, скрытого сахара и быстрых решений. Вместо этого выбирайте питательный, сбалансированный завтрак, который будет насыщать вас и поддерживать уровень энергии на протяжении всего дня, советует венгерское издание Kiskegyed.

Уточнения

Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe — сота, ячейка) — вид кондитерского изделия, который 100% не является печеньем с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.





Кукуру́зные хло́пья (англ Corn flakes) — пищевой продукт из зёрен кукурузы.



