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Созерцание искусства улучшает самочувствие — и это доказано научно

2:09
Здоровье

Даже простый взгляд на произведение искусства может улучшить настроение и повысить ощущение жизненного смысла. К такому выводу пришли учёные в ходе масштабного обзора 38 исследований, опубликованного в The Journal of Positive Psychology.

Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее
Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее

Всего в обзор вошли данные 6805 человек, а также классические и современные произведения — от "Крика" Эдварда Мунка до "Звёздной ночи" Ван Гога и абстрактного искусства. Исследователи впервые систематизировали накопленные за десятилетия сведения о влиянии визуального искусства на психоэмоциональное состояние человека.

Искусство как источник благополучия

Авторы исследования говорят, что созерцание искусства способствует эвдемоническому благополучию - это не просто хорошее настроение, а глубокое ощущение смысла жизни, роста и внутреннего ресурса.

Причём эффект проявляется независимо от контекста: будь то музей, художественная галерея, больничная палата или цифровая выставка в интернете. Важен не формат, а сам контакт с искусством.

Фигуративная живопись, абстракция, скульптуры, фотографии и инсталляции - всё это способно вызывать эмоциональный отклик и улучшать самочувствие.

Искусство — это не роскошь, а доступная терапия

"Люди часто считают искусство роскошью, но наше исследование показывает, что его созерцание — будь то хобби или целенаправленная оздоровительная практика — может существенно улучшить самочувствие", - подчёркивает научный сотрудник Венского университета Маккензи Трупп.

Польза творчества как практики давно признана в сфере психического здоровья. Но доцент Школы психологии Тринити-колледжа в Дублине Клэр Хоулин отмечает, что влияние именно просмотра искусства до сих пор изучалось фрагментарно:

"Визуальное искусство окружает нас повсюду — в музеях, больницах, даже у нас дома. Понимание его эффектов может открыть новые пути для улучшения самочувствия через обычные встречи с искусством".

Уточнения

Э́двард Мунк (норв. Edvard Munch; 12 декабря 1863, Лётен, Хедмарк — 23 января 1944, Экелю, близ Осло) — норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма, самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик». 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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