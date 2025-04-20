Психосоматика — не миф: как чувства запускают болезни

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс, тревога, подавленные чувства — всё это способно буквально превратиться в болезнь. О том, как эмоции влияют на физическое здоровье, рассказала психосоматолог, нейропсихолог, основатель крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в интервью "Радио 1".

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на больничном

"Психосоматика — это не религия, чтобы в неё верить. Это научное направление, которое изучает, как эмоции и внутренние состояния влияют на здоровье", — подчёркивает эксперт.

Когда эмоции "болеют" вместо нас

По словам Тур, достаточно немного поволноваться сверх обычного, и тело тут же отреагирует:

появляется головная боль, насморк, простуда, спазмы в животе. Особенно ярко это проявляется у женщин — их организм тонко чувствует эмоциональные колебания, а репродуктивная система напрямую зависит от нейрогуморальной регуляции, которая крайне уязвима к стрессу.

Тело помнит всё

Эмоции, по словам специалиста, не исчезают бесследно. Если не прожить стресс или внутреннюю боль, тело запоминает их, а затем может отреагировать заболеванием - физическим, а не только психологическим.

"Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем, часто перерастают в нарушение сна, апатию, расстройство настроения. Это не всегда происходит сразу, часто — спустя время", — отмечает Екатерина.

Женская психосоматика и внутренние запреты

Отдельную роль играют устойчивые внутренние установки:

"Когда мы живём в состоянии постоянной тревоги, травмы, подавленного горя, не даём себе прожить эмоции — это буквально "ломает” здоровье", — подчёркивает эксперт.

Она добавляет: важно разрешать себе проживать чувства и отпускать их, а не запирать внутри. Это главный шаг к восстановлению — и психики, и тела.

"Чтобы почувствовать себя "дома” внутри себя, надо уметь встречаться с эмоциями, а не избегать их", — уверена Тур.

Уточнения

Психосоматика (от др.-греч. ψυχή — душа и σῶμα — тело), психосоматическая медицина — направление в медицинской психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение, течение, исход соматических (телесных) заболеваний; область дисциплинарных исследований психосоматической проблемы — исследований, направленных на изучение взаимодействия психики и тела; отрасль клинической психологии.



