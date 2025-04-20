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Весенний овощ, который защищает сердце, печень и даже клетки от старения

1:49
Здоровье

Редис — один из первых овощей, который появляется на грядках после зимы. Но его ценность гораздо шире, чем просто свежий вкус и хруст. По мнению специалистов по питанию, этот корнеплод заслуживает особого места в рационе — и не только весной.

Салат с редисом
Фото: flickr.com by TheHungryDudes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с редисом

Что делает редис таким полезным

Одно из главных достоинств редиса — влияние на уровень глюкозы в крови, особенно при гормональных сбоях. Употребление редиса может помочь стабилизировать метаболизм сахаров, что делает его особенно ценным продуктом при преддиабетических состояниях и в периоды гормональной перестройки.

Кроме того, редис положительно влияет на работу сердца и печени, поддерживая их защитные механизмы. Он содержит соединения, которые способствуют нормализации холестерина и выводу токсинов.

Мощный природный антиоксидант

Редис богат антиоксидантами — веществами, которые замедляют старение клеток, борются с воспалением и защищают организм от окислительного стресса. Это значит, что овощ не только поддерживает иммунитет, но и помогает предотвратить развитие хронических заболеваний.

Противораковый эффект

Как отмечается в публикации турецкого издания En Son Haber, соединения, содержащиеся в редисе, снижают риски развития некоторых видов онкологии - в частности, рака толстой кишки, молочной железы, лёгких и печени. Всё благодаря уникальному набору фитохимических веществ с доказанным защитным действием.

Добавить редис в рацион — просто. Он хорошо сочетается с овощными салатами, творогом, бутербродами и даже смузи. А польза от него — по-настоящему многогранна.

Уточнения

Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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