Не добавляй это в кофе — и он станет напитком долголетия

Кофе — один из самых любимых напитков в мире, и его влияние на организм при умеренном употреблении может быть действительно положительным. Натуральный кофе помогает снизить риск сахарного диабета, инсульта и образования камней в желчном пузыре. Кроме того, он способен снижать вероятность развития болезни Паркинсона и помогает справляться с симптомами депрессии.
Однако, как отмечают специалисты, вся польза теряется, если добавить в чашку не то, что нужно.
Многие привыкли разбавлять чёрный кофе молоком, добавлять сиропы, сахар или сливки. Но именно эти привычки, по словам нутрициолога Лизы Афинской, превращают потенциально полезный напиток в источник лишнего сахара и калорий. Особенно стоит избегать коровьего молока - оно может нейтрализовать некоторые антиоксидантные свойства кофе.
Вместо молока животного происхождения диетолог рекомендует использовать кокосовое питьевое молоко - оно мягкое по вкусу и не перегружает пищеварение. А чтобы придать напитку аромат и не прибегать к сахару, можно добавить щепотку корицы - она не только придаёт вкус, но и обладает противовоспалительными свойствами.
Даже самый правильный кофе может принести вред, если употреблять его в больших количествах. Избыток кофеина может вызвать головную боль, усталость, тревожность и даже обратный эффект бодрости.
Оптимально — 1-2 чашки в первой половине дня, без лишних добавок и с учётом индивидуальной чувствительности.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.