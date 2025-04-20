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Не добавляй это в кофе — и он станет напитком долголетия

1:42
Здоровье

Кофе — один из самых любимых напитков в мире, и его влияние на организм при умеренном употреблении может быть действительно положительным. Натуральный кофе помогает снизить риск сахарного диабета, инсульта и образования камней в желчном пузыре. Кроме того, он способен снижать вероятность развития болезни Паркинсона и помогает справляться с симптомами депрессии.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Однако, как отмечают специалисты, вся польза теряется, если добавить в чашку не то, что нужно.

Что портит даже самый хороший кофе

Многие привыкли разбавлять чёрный кофе молоком, добавлять сиропы, сахар или сливки. Но именно эти привычки, по словам нутрициолога Лизы Афинской, превращают потенциально полезный напиток в источник лишнего сахара и калорий. Особенно стоит избегать коровьего молока - оно может нейтрализовать некоторые антиоксидантные свойства кофе.

Чем заменить

Вместо молока животного происхождения диетолог рекомендует использовать кокосовое питьевое молоко - оно мягкое по вкусу и не перегружает пищеварение. А чтобы придать напитку аромат и не прибегать к сахару, можно добавить щепотку корицы - она не только придаёт вкус, но и обладает противовоспалительными свойствами.

Не переусердствуйте

Даже самый правильный кофе может принести вред, если употреблять его в больших количествах. Избыток кофеина может вызвать головную боль, усталость, тревожность и даже обратный эффект бодрости.

Оптимально — 1-2 чашки в первой половине дня, без лишних добавок и с учётом индивидуальной чувствительности.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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