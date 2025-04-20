Один пропущенный сон — и тело уже запускает цепную реакцию сбоев

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от сна ночью — это не просто про усталость, раздражительность и рассеянность. По словам врача Владимира Подхомутникова, длительное ночное бодрствование запускает в организме процессы, которые могут привести к серьёзным сбоям в работе практически всех систем.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

В молодости отсутствие сна переносится легче, но со временем это превращается в хронический стресс для тела. И последствия оказываются куда глубже, чем принято думать.

Последствия, которые не всегда видны сразу

Если ночной отдых становится исключением, а не нормой, со временем появляются:

тревожные расстройства

депрессивные состояния

психосоматические нарушения

сбои в сердечно-сосудистой системе

проблемы с пищеварением

нарушения в работе нервной системы

Мелатонин — гормон сна и защиты

Ночью, в темноте, в организме вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий биоритмы и участвующий в синтезе множества других веществ. Он отвечает не только за засыпание, но и за восстановление иммунной, гормональной и нервной систем. При ночном бодрствовании его выработка снижается, что постепенно может привести к бессоннице — уже как к хроническому состоянию.

Подчёркивая важность полноценного ночного сна, врач отмечает: организм нуждается в темноте и тишине не меньше, чем в еде или воде. Игнорировать это — значит ставить под угрозу здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

