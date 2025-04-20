Один пропущенный сон — и тело уже запускает цепную реакцию сбоев

Отказ от сна ночью — это не просто про усталость, раздражительность и рассеянность. По словам врача Владимира Подхомутникова, длительное ночное бодрствование запускает в организме процессы, которые могут привести к серьёзным сбоям в работе практически всех систем.
В молодости отсутствие сна переносится легче, но со временем это превращается в хронический стресс для тела. И последствия оказываются куда глубже, чем принято думать.
Если ночной отдых становится исключением, а не нормой, со временем появляются:
тревожные расстройства
депрессивные состояния
психосоматические нарушения
сбои в сердечно-сосудистой системе
проблемы с пищеварением
нарушения в работе нервной системы
Ночью, в темноте, в организме вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий биоритмы и участвующий в синтезе множества других веществ. Он отвечает не только за засыпание, но и за восстановление иммунной, гормональной и нервной систем. При ночном бодрствовании его выработка снижается, что постепенно может привести к бессоннице — уже как к хроническому состоянию.
Подчёркивая важность полноценного ночного сна, врач отмечает: организм нуждается в темноте и тишине не меньше, чем в еде или воде. Игнорировать это — значит ставить под угрозу здоровье в долгосрочной перспективе.
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.