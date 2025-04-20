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Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем — и боится об этом говорить

2:12
Здоровье

Пятая часть россиян оценивает своё репродуктивное здоровье как неудовлетворительное, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование, проведённое аналитическим центром "Национальное агентство финансовых исследований" совместно с фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер".

Мужчина держит женщину за руки
Фото: Wikipedia by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держит женщину за руки

Опрос охватил 1,5 тысячи женщин и 1,4 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Результаты оказались неоднозначными: 48% респондентов удовлетворены своим состоянием, 30% — полностью довольны, но при этом 20% выразили недовольство своим репродуктивным здоровьем.

Сексуальное здоровье — тема, о которой не принято говорить

Несмотря на то, что интерес к репродуктивному здоровью вырос — в 2024 году им интересовались 80% россиян— обсуждать интимные вопросы открыто по-прежнему сложно.
47% мужчин и 52% женщин признались, что стесняются обсуждать такие проблемы даже с врачом. А с партнёром открыто говорят ещё меньше — только 35% мужчин и 30% женщин готовы поднимать тему в личных отношениях.

Доверие — к специалистам, но без сложных слов

Подавляющее большинство участников исследования предпочитают обращаться к дипломированным специалистам или официальным медицинским организациям. При этом около 75% россиян признаются, что при выборе источника информации для них важно "простое и понятное объяснение" — без сложных медицинских терминов и назидательного тона.

Сексолог сервиса психотерапии Alter Артём Химич считает, что корень проблемы — в общественных установках.

"Люди хотят знать, но боятся спрашивать. До сих пор в обществе сильно мнение, что интимные вопросы не следует выносить за пределы семьи", — объясняет свое мнение он.

Эксперт уверен, что образовательная реформа в области сексуального и репродуктивного просвещения поможет изменить ситуацию, улучшить показатели демографии и повысить общий уровень медицинской грамотности населения.

Уточнения

Репродукти́вная систе́ма человека — комплекс органов мужского и женского организмов, которые главным образом, обеспечивают воспроизводство людей (их репродукцию, получение потомства, продолжение рода).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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