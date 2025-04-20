Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем — и боится об этом говорить

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пятая часть россиян оценивает своё репродуктивное здоровье как неудовлетворительное, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование, проведённое аналитическим центром "Национальное агентство финансовых исследований" совместно с фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер".

Фото: Wikipedia by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина держит женщину за руки

Опрос охватил 1,5 тысячи женщин и 1,4 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Результаты оказались неоднозначными: 48% респондентов удовлетворены своим состоянием, 30% — полностью довольны, но при этом 20% выразили недовольство своим репродуктивным здоровьем.

Сексуальное здоровье — тема, о которой не принято говорить

Несмотря на то, что интерес к репродуктивному здоровью вырос — в 2024 году им интересовались 80% россиян— обсуждать интимные вопросы открыто по-прежнему сложно.

47% мужчин и 52% женщин признались, что стесняются обсуждать такие проблемы даже с врачом. А с партнёром открыто говорят ещё меньше — только 35% мужчин и 30% женщин готовы поднимать тему в личных отношениях.

Доверие — к специалистам, но без сложных слов

Подавляющее большинство участников исследования предпочитают обращаться к дипломированным специалистам или официальным медицинским организациям. При этом около 75% россиян признаются, что при выборе источника информации для них важно "простое и понятное объяснение" — без сложных медицинских терминов и назидательного тона.

Сексолог сервиса психотерапии Alter Артём Химич считает, что корень проблемы — в общественных установках.

"Люди хотят знать, но боятся спрашивать. До сих пор в обществе сильно мнение, что интимные вопросы не следует выносить за пределы семьи", — объясняет свое мнение он.

Эксперт уверен, что образовательная реформа в области сексуального и репродуктивного просвещения поможет изменить ситуацию, улучшить показатели демографии и повысить общий уровень медицинской грамотности населения.

Уточнения

Репродукти́вная систе́ма человека — комплекс органов мужского и женского организмов, которые главным образом, обеспечивают воспроизводство людей (их репродукцию, получение потомства, продолжение рода).

