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Пасха без вреда для здоровья: сколько кулича можно съесть взрослому

1:18
Здоровье

Пасхальные угощения — дело вкусное, но не всегда безобидное. Особенно если речь идёт о куличах. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил: взрослым стоит соблюдать меру.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

"Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов", — цитирует врача РИА Новости.

Он уточнил, что лучше лакомиться куличом в первой половине дня, когда обмен веществ более активен. Дело в том, что куличи готовятся из сдобного теста с маслом, сахаром и всевозможными добавками — они довольно калорийны и явно не относятся к категории диетических продуктов.

Кому куличи — не лучший выбор

Специалист отдельно отметил, что людям с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями лучше избегать традиционных куличей вовсе. Для них, по словам специалиста, существуют более безопасные варианты.

"Можно использовать рецепты на основе муки с низким гликемическим индексом и сахарозаменителей", — посоветовал он.

Такие альтернативы помогут не чувствовать себя лишёнными праздника, при этом не подвергая организм лишней нагрузке.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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