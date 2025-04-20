Пасха без вреда для здоровья: сколько кулича можно съесть взрослому

Пасхальные угощения — дело вкусное, но не всегда безобидное. Особенно если речь идёт о куличах. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил: взрослым стоит соблюдать меру.
"Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов", — цитирует врача РИА Новости.
Он уточнил, что лучше лакомиться куличом в первой половине дня, когда обмен веществ более активен. Дело в том, что куличи готовятся из сдобного теста с маслом, сахаром и всевозможными добавками — они довольно калорийны и явно не относятся к категории диетических продуктов.
Специалист отдельно отметил, что людям с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями лучше избегать традиционных куличей вовсе. Для них, по словам специалиста, существуют более безопасные варианты.
"Можно использовать рецепты на основе муки с низким гликемическим индексом и сахарозаменителей", — посоветовал он.
Такие альтернативы помогут не чувствовать себя лишёнными праздника, при этом не подвергая организм лишней нагрузке.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
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