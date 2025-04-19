Листья, семена и даже проростки: как используют пажитник в разных странах

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фенугрек (пажитник) - растение, о котором вы точно слышали, но вряд ли пробовали в свежем виде. Оно происходит из стран Азии и Африки, а его семена и листья активно используются в кулинарии и медицине. На полках магазинов чаще всего можно встретить порошок или капсулы с его экстрактом, но в странах Ближнего Востока, откуда родом это растение, в ход идут практически все его части.

Фото: commons.wikimedia.org by Malyadri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Листья пажитника

В азиатской кухне особенно популярны свежие или сушёные листья и стебли фенугрека. Более того, здесь часто выращивают проростки, которые добавляют в салаты, как только они подрастают на пару сантиметров.

На протяжении веков фенугрек занимал почётное место в традиционной китайской и аюрведической медицине. Его считали настоящим кладезем пользы для организма, и сегодня научные данные подтверждают многие из этих свойств. Вот основные из них, по информации портала Tua Saúde:

1. Способствует росту мышц

Если сочетать приём фенугрека с физическими нагрузками, можно добиться заметного увеличения мышечной массы, включая ягодицы. Всё благодаря стимуляции гормональной активности.

2. Повышает уровень тестостерона

Фенугрек нормализует уровень гормонов GnRH и LH, усиливает чувствительность яичек к ним и способствует естественному росту тестостерона в организме.

3. Улучшает пищеварение

Богатые клетчаткой семена помогают пищеварительной системе работать лучше, облегчают переваривание пищи и смягчают стул.

4. Ухаживает за кожей

Антиоксиданты и противовоспалительные вещества в составе растения обладают антисептическими и отшелушивающими свойствами, очищая и тонизируя кожу.

5. Снижает уровень сахара в крови

Семена содержат галактоманнан — растворимую клетчатку, замедляющую усвоение сахара из пищи.

6. Облегчает менструальные боли

Во время месячных фенугрек помогает снять спазмы, уменьшить головную боль и общее недомогание.

7. Защищает сердце и сосуды

Растение снижает усвоение жиров, а значит, помогает контролировать уровень "плохого" холестерина и предупреждает сердечно-сосудистые заболевания.

8. Помогает сбросить вес

Высокое содержание белка и клетчатки способствует насыщению и снижению аппетита.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).

