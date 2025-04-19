Если вы справляетесь с этими 7 задачами в 70+, вы действительно в отличной форме

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть одна старая фраза, на которую я наткнулся много лет назад: "Возраст — это вопрос отношения, а не цифр. Если он вас не волнует, значит, он не имеет значения". Говорят, автор — Марк Твен. И хотя это звучит немного игриво, суть в ней вполне серьёзная.

Фото: freepik йога для пожилых

Если вам уже за 70, но вы по-прежнему справляетесь с повседневными делами с лёгкостью — это прекрасный знак. В вашем теле по-прежнему живёт крепкий дух и завидная выносливость, несмотря на седину и годы, полные опыта.

Если вы легко справляетесь хотя бы с несколькими из них — вы определённо движетесь в правильном направлении.

1. Вы поднимаетесь по лестнице без одышки

Пока это кажется пустяком — мы не замечаем. А однажды вдруг понимаем, что уже держимся за перила и сбиваем дыхание. Если вы по-прежнему легко поднимаетесь по ступеням — неважно, бодро ли или размеренно, — ваше сердце и лёгкие работают слаженно. Это отличный показатель.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Geriatrics Society, подтверждает: регулярный подъём по лестнице связан с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы. Так что если вы можете это делать без остановок — тело говорит вам спасибо.

2. Вы несёте пакеты с продуктами без напряжения

Сумки из супермаркета — отличный тест на силу рук и корпуса. Если вы можете донести покупки до машины или квартиры без ощущения, что ваши руки вот-вот отвалятся, — вы в хорошей форме.

Укреплённые руки, плечи, пресс — это не только красиво, но и функционально. Это способность открывать банки, обнимать внуков и чувствовать себя уверенно в самых простых бытовых вещах.

3. Вы легко наклоняетесь, чтобы поднять что-то с пола

Сутулость, скованность, боль в пояснице — всё это может подкрасться незаметно. Поэтому если вы можете спокойно нагнуться, завязать шнурки, поднять с пола мячик или игрушку, не издавая стона — это победа. Подвижные бёдра, сильные ягодицы, эластичная поясница — залог свободы движений.

4. Вы можете долго стоять без усталости и опоры

Очередь в магазине — это не просто социальный ритуал, но и проверка на прочность. Стоите ли вы спокойно или то и дело переминаетесь, ищете, на что опереться?

Способность стоять прямо — это крепкая спина, активный пресс, хорошая осанка. Всё это не только про комфорт, но и про профилактику падений — особенно в возрасте, когда равновесие начинает подводить.

Так что если вы спокойно стоите, листаете журнал или болтаете в очереди — вы уже делаете больше, чем кажется со стороны.

5. Вы сохраняете равновесие при ходьбе и поворотах

Баланс — тонкая вещь. Молодым он даётся по умолчанию, а с возрастом может исчезнуть почти незаметно.

Если вы спокойно идёте по рынку, обходите толпу, поворачиваетесь на месте, не теряя равновесия — это отличный знак. Значит, глаза, вестибулярный аппарат и мышцы работают в унисон.

Йога, танцы, быстрая ходьба — всё это помогает не терять баланс. И если вы можете уверенно пройти по неровной поверхности или подняться на бордюр — это причина для внутреннего аплодисмента.

6. Вы без труда садитесь и выходите из машины

Казалось бы, мелочь. Но попробуйте сделать это с больным тазобедренным суставом или скованной поясницей — и вы поймёте, насколько это важный навык.

Если вы садитесь за руль или на пассажирское место без лишних "приспособлений" и перекосов — ваше тело вам благодарно.

7. Вы встаете со стула без помощи рук

Это простой тест, который любят врачи: попробуйте встать со стула, не опираясь на руки. Получилось? Значит, ваши ноги, ягодицы и корпус в форме.

Исследования даже указывают, что этот тест связан с продолжительностью жизни. Ведь в нём задействуются почти все ключевые мышечные группы — и именно они обеспечивают нам автономность и качество жизни.

Уточнения

Вестибуля́рный аппара́т (от лат. vestibulum «преддверие») — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных; часть внутреннего уха.

