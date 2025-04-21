Как это зелёное чудо спасает от боли в коленях: удивительные свойства одного овоща

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто ли вы испытываете боль в коленях? Вы можете не подумать, но этот овощ способен стать вашим помощником.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Брокколи — настоящий кладезь витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В ней содержится особое вещество — сульфорафан, обладающее мощным противовоспалительным действием.

Сульфорафан способен подавлять активность ферментов, разрушающих хрящевую ткань. Это делает брокколи особенно полезной для здоровья суставов.

Почему болят колени?

Боль в коленях может возникать по разным причинам: спортивные травмы, чрезмерные нагрузки, повреждения связок или хрящей. Однако одной из самых распространённых причин является артрит, особенно остеоартрит. Это хроническое заболевание, при котором хрящ постепенно разрушается, вызывая воспаление, боль и ограничение подвижности сустава.

Как брокколи помогает?

Брокколи содержит сульфорафан — мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что сульфорафан способен подавлять ферменты, разрушающие хрящевую ткань.

Например, британские учёные обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих брокколи, наблюдается замедление прогрессирования заболеваний коленных суставов. Это связано с тем, что сульфорафан защищает хрящ, подавляя разрушительные ферменты, пишет венгерское издание kiskegyed.hu.

Как правильно употреблять брокколи?

Чтобы сохранить все полезные свойства брокколи, её лучше слегка пропарить. Длительное приготовление или использование микроволновой печи может снизить количество активных веществ. Также брокколи можно есть сырой — в салатах или смузи.

Если брокколи не нравится вам на вкус, попробуйте сочетать её с другими овощами, специями или добавить немного оливкового масла. Оливковое масло также обладает противовоспалительными свойствами.

Важно помнить!

Регулярное употребление брокколи может улучшить здоровье суставов, но не заменяет профессиональное лечение или физиотерапию. Если вы испытываете боль в коленях, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он поможет разработать комплексный план лечения и даст рекомендации по питанию.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

