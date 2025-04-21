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Секреты выбора омега-3: три ошибки, которые совершают почти все

1:55
Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Мария Скибицкая рассказала о распространенных ошибках при выборе добавок с омега-3. Она подчеркнула, что не все добавки одинаково эффективны.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

Первая ошибка заключается в том, что люди не обращают внимания на источники сырья. Скибицкая объяснила, что при выборе нутрицевтиков важно изучить источник сырья и степень очистки рыбьего жира. Надежные поставщики и производители обычно не скрывают эту информацию. Качественное сырье проходит специальную очистку, в процессе которой удаляются все посторонние вещества, включая тяжелые металлы.

Вторая ошибка — игнорирование концентрации докозагексаеновой кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК). Скибицкая отметила, что омега-3 из высококачественного сырья обычно стандартизируется по содержанию этих полезных кислот. Для определения необходимой дозировки и длительности курса важно проконсультироваться с врачом, пишет Газета.Ru.

Третья ошибка — покупка сомнительных аналогов или неправильный выбор добавок.

"Омега-3 окисляются при контакте с воздухом, на свету, также окисление возможно и в организме. Помимо качественной защитной упаковки, в составе может быть антиоксидант, например, витамин Е, который защищает омега-3 от этого процесса в организме", — сказала Скибицкая.

Также важно остерегаться подделок и внимательно изучать этикетки, отдавая предпочтение добавкам, прошедшим необходимую сертификацию, подчеркнула врач.

Скибицкая подчеркнула, что прием омега-3 — это инвестиция в здоровье, но только при правильном подходе. Перед началом приема добавок с омега-3 рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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