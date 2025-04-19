Сухость, усталость, туман в глазах — и всё из-за нехватки одного вещества

Постоянное напряжение глаз стало новой нормой: смартфоны, компьютеры, планшеты сопровождают нас с утра до ночи. Свет от экранов, особенно сине-фиолетового спектра, негативно влияет на здоровье глаз. Усталость, сухость, жжение и размытость — знакомые ощущения для тех, кто подолгу смотрит в экран. Но мало кто задумывается, что ухудшение зрения может быть не только временным.
Эксперты напоминают: защита глаз — это не только про настройки яркости или "20-20-20" (каждые 20 минут смотреть на что-то на расстоянии 20 футов в течение 20 секунд). Ключевую роль играет и питание. Один из главных союзников зрения — витамин A.
Этот витамин необходим для выработки зрительных пигментов, особенно важен для сумеречного и ночного зрения. Он питает сетчатку глаза, помогает передавать зрительные сигналы в мозг. При его дефиците ткани глаза начинают разрушаться, а зрение — ухудшаться.
Хорошая новость — получить его несложно. Он содержится в:
моркови
печени (куриной, говяжьей)
шпинате, брокколи, батате
красном перце
манго
яйцах (особенно в желтке)
молочных продуктах (молоко, сыр)
жирной рыбе (лосось, тунец)
Добавив эти продукты в рацион, можно существенно снизить риск возрастных и цифровых повреждений глаз.
Недостаток витамина A — не безобидная проблема. Он может привести к полной слепоте, особенно у детей, и входит в список ведущих причин предотвратимой потери зрения в мире. Кроме того, он влияет на иммунитет и общее состояние организма, особенно в уязвимых группах — у малышей и беременных, сообщает MedPulse.
Витами́н A - группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.
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