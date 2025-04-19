Тихая угроза в животе: признаки, что печень уже просит о помощи

Жировая болезнь печени может протекать годами без явных симптомов — и это её коварство. Всё чаще диагноз ставится уже на поздних стадиях, когда организму нанесён серьёзный урон. Однако гастроэнтеролог доктор Сурабх Сети делится признаками, которые можно заметить самостоятельно — и вовремя обратиться за помощью.
Одним из первых сигналов становится внезапное накопление жира в области живота. Даже при обычном питании и умеренной активности вы можете замечать увеличение объёма талии. Причина — инсулинорезистентность, связанная с нарушениями в работе печени.
Выспались, но всё равно чувствуете себя разбитым? Постоянная усталость может говорить о снижении функций печени. Организм хуже справляется с очищением и выработкой энергии — и это сразу сказывается на самочувствии.
Если вы чувствуете периодическую тяжесть или ноющую боль в верхней правой части живота — это может быть признаком воспаления печени. Именно здесь она расположена, и любой дискомфорт в этой области стоит воспринимать серьёзно.
Инсулинорезистентность проявляется и снаружи: могут появляться тёмные участки кожи в складках (шея, подмышки), акне, выпадение волос. Эти симптомы часто недооцениваются, но могут быть связаны с нарушением метаболизма, вызванным проблемами с печенью.
Потеря интереса к еде, лёгкая тошнота, особенно по утрам — ещё один знак, что печень может быть перегружена. Эти ощущения часто игнорируются, но при регулярности должны насторожить.
Следите за сигналами тела — и не откладывайте визит к врачу при малейших подозрениях, сообщает MedPulse.
Инсулинорезистентность - нарушение метаболического ответа на инсулин. Данное состояние приводит к повышенной концентрации инсулина в плазме крови по сравнению с физиологическими значениями для имеющейся концентрации глюкозы.
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