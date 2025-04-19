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С виду — просто беспорядок, на деле тревожный сигнал о психике и одиночестве

2:05
Здоровье

Он не возникает внезапно и не всегда связан с психическим заболеванием. Но чаще всего затрагивает пожилых людей, живущих в одиночестве. Синдром Диогена — это крайняя форма социальной и личной изоляции, при которой человек отказывается от заботы о себе, игнорирует гигиену, еду, здоровье и при этом начинает копить мусор и бесполезные вещи.

беспорядок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
беспорядок

Как выглядит синдром на практике

Люди с этим расстройством собирают дома тонны старых вещей, бумаги, отходов и при этом отказываются от любой помощи. Это не осознанный выбор — просто у них отсутствует критическая оценка происходящего. Они могут накапливать значительные суммы денег, при этом живя в условиях крайней антисанитарии.

Проблема особенно характерна для пожилых людей старше 65 лет, часто живущих без близких. Также синдром может сопровождать деменцию, депрессию, шизофрению или расстройства личности.

В чём разница с компульсивным накопительством

Хотя поведение внешне может напоминать обсессивно-компульсивное расстройство, важно отличать синдром Диогена. Здесь накопление хаотично, не имеет ни эмоциональной, ни практической ценности, и сопровождается полной изоляцией. Часто такие люди убеждены, что живут в бедности, несмотря на реальные финансовые ресурсы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • Полное пренебрежение гигиеной

  • Захламлённое или антисанитарное жильё

  • Социальная изоляция

  • Отказ от помощи

  • Снижение когнитивных функций

Диагностика и подход к лечению

Выявить синдром можно по состоянию жилища, по наблюдениям близких или соседей. Существуют две формы:
первичная, без явных психических расстройств в анамнезе
вторичная, связанная с деменцией или психозами

Главное — вовремя распознать сигналы. Именно близкое окружение чаще всего играет ключевую роль в обнаружении проблемы.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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