С виду — просто беспорядок, на деле тревожный сигнал о психике и одиночестве

Он не возникает внезапно и не всегда связан с психическим заболеванием. Но чаще всего затрагивает пожилых людей, живущих в одиночестве. Синдром Диогена — это крайняя форма социальной и личной изоляции, при которой человек отказывается от заботы о себе, игнорирует гигиену, еду, здоровье и при этом начинает копить мусор и бесполезные вещи.
Люди с этим расстройством собирают дома тонны старых вещей, бумаги, отходов и при этом отказываются от любой помощи. Это не осознанный выбор — просто у них отсутствует критическая оценка происходящего. Они могут накапливать значительные суммы денег, при этом живя в условиях крайней антисанитарии.
Проблема особенно характерна для пожилых людей старше 65 лет, часто живущих без близких. Также синдром может сопровождать деменцию, депрессию, шизофрению или расстройства личности.
Хотя поведение внешне может напоминать обсессивно-компульсивное расстройство, важно отличать синдром Диогена. Здесь накопление хаотично, не имеет ни эмоциональной, ни практической ценности, и сопровождается полной изоляцией. Часто такие люди убеждены, что живут в бедности, несмотря на реальные финансовые ресурсы.
Полное пренебрежение гигиеной
Захламлённое или антисанитарное жильё
Социальная изоляция
Отказ от помощи
Снижение когнитивных функций
Выявить синдром можно по состоянию жилища, по наблюдениям близких или соседей. Существуют две формы:
— первичная, без явных психических расстройств в анамнезе
— вторичная, связанная с деменцией или психозами
Главное — вовремя распознать сигналы. Именно близкое окружение чаще всего играет ключевую роль в обнаружении проблемы.
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