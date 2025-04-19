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Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы

1:46
Здоровье

На первый взгляд это звучит странно, даже неэстетично. Но наука подтверждает: если надеть носки перед сном, можно быстрее уснуть и спать крепче. Почему? Всё дело в температуре тела и тонкой игре терморегуляции, объясняет Мишель Дрерап, директор Центра нарушений сна при клинике в Кливленде.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Носки как катализатор сна

Перед засыпанием температура ядра тела обычно снижается на 1-2 градуса. Чтобы эта "внутренняя зима" наступила быстрее, организм расширяет сосуды на периферии — в руках и ногах. Это позволяет лишнему теплу покинуть тело. Когда ступни становятся теплее, теплоотдача усиливается, а температура ядра снижается — именно это и вызывает чувство сонливости.

Работает даже по данным исследований

Эксперименты подтверждают: мужчины, спавшие в носках, засыпали на 8 минут быстрее, спали в среднем на полчаса дольше и реже просыпались ночью. Эффект — очевиден.

Не только носки: как ещё помочь телу уснуть

  • Температура спальни. Оптимальный диапазон — около 18 °C. Для кого-то комфортней 15, а кому-то — ближе к 21, но перегрев точно мешает засыпанию.

  • Тёплый душ перед сном. Он слегка повышает температуру тела, а затем позволяет ей резко упасть, усиливая сигнал ко сну. Главное — не делать воду слишком горячей.

Маленькие, но физиологически обоснованные привычки, такие как ношение носков или тёплая ванна, запускают в организме каскад процессов, способствующих быстрому и глубокому сну — без медикаментов и сложных ритуалов.

Уточнения

Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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