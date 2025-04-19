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Неожиданные мелочи, по которым видно: ваша память сильнее, чем кажется

1:54
Здоровье

С возрастом память становится излюбленной темой для тревог. Не можете вспомнить, что ели вчера на обед? Кажется, что мозг работает не так, как раньше. Но возможно, вы просто недооцениваете свои способности. Есть несколько мелочей, которые говорят о том, что ваша память — в отличной форме.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Эти детали многое скажут о вас

Если вам за 60, и вы:

  • Помните старые номера телефонов — свои и чужие

  • Без запинки называете имена друзей детства

  • В деталях вспоминаете планировку родительского дома

  • Легко напеваете любимую песню с молодости

  • Помните точный адрес, где жили впервые

  • Можете снова выполнять действия из старого хобби

  • Рассказываете одни и те же анекдоты с прежней точностью

  • Помните день рождения человека, с которым давно не общаетесь

  • Вдруг вспоминаете пустяковую историю из юности

— значит, ваша память работает на удивление хорошо. Эти признаки указывают на сохранность как кратковременной, так и долговременной памяти.

Когда стоит задуматься

Обычное забывчивое состояние не всегда свидетельствует о проблеме. Но если вы регулярно не можете вспомнить простые вещи, а близкие начинают это замечать, пора проконсультироваться со специалистом. Особенно, если затруднено принятие решений, выполнение простых задач или следование инструкциям.

Как поддерживать память

Поддержать умственную активность можно с помощью привычек:

  • Играть в карты или настольные игры

  • Читать вслух

  • Учиться определять время по аналоговым часам

  • Избегать изоляции — общение стимулирует мозг

  • Использовать технологии — это улучшает связь с миром и умственную активность

  • Соблюдать здоровое питание и быть физически активным

Уточнения

Во́зраст - продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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