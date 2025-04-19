Нервная система отдыхает, гормоны под контролем: простой чай с мощным эффектом

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, вы уже перепробовали всё: вечерние ритуалы, чай с мелиссой, даже мешочек с лавандой под подушкой. Заснуть — не проблема. Но пробуждение среди ночи стало нормой? Возможно, дело в расшатанных нервах, и поможет нечто неожиданное — старая добрая травка, которую давно вытеснили модные альтернативы.

Фото: unsplash.com by THE 5TH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Забытая сокровищница пользы

Речь о белой яснотке, или по-латыни Lamium album. Её легко спутать с крапивой, но листья не жалятся, а цветки — белые, розовые или фиолетовые — нежные и ароматные. Бабушки сушили её на зиму, а сегодня она незаслуженно ушла в тень. А ведь яснотка встречается почти в каждом дворе и содержит массу ценных веществ.

Как и где собирать яснотку

Собирают цветки, просто прищипывая их с растения — без необходимости рвать целиком. Сушат в тени, в хорошо проветриваемом месте. Главное — не собирать возле дорог. Дети обожают помогать: в каждом цветке есть сладкий нектар, который приятно "высасывать" — так яснотка заманивает пчёл.

Мягкое воздействие на весь организм

Маленькие цветки содержат настоящую аптечку:

Флавоноиды действуют как антиоксиданты и мягкие седативы

Ароматические масла снимают вздутие и успокаивают

Иридоиды и сапонины улучшают работу печени, почек и желчного

Танины борются с воспалениями

Слизистые вещества защищают слизистую и облегчают кашель

Минералы (кальций, цинк, железо) поддерживают нервную систему

Помощь при бессоннице и не только

Яснотка особенно эффективна при гормональных перепадах — ПМС, климаксе, менопаузе. Её вещества обладают лёгким эстрогенным действием, помогают при приливах и улучшают дыхание за счёт увлажнения слизистой.

Как заваривать траву для сна

Простейший способ — 1 горсть цветков на кружку кипятка. Настаивать 10 минут, процедить, добавить мёд и выпить за час до сна. Можно усилить эффект, добавив мелиссу и лаванду (2 ч. л. листьев мелиссы, по 1 ч. л. цветков яснотки и лаванды) — и напиток, и аромат помогут расслабиться.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Г

